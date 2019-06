Ja se sap que tenim les lleis i el sistema electoral que tenim. Se sap també que no sempre el partit més votat acaba governant. El sistema ho permet, està establert així i ningú mai ho ha volgut canviar, perquè als partits algun cop els beneficia i altres, no. Però s'hi conformen. Però tot això no treu que hi hagi gent molesta i enfadada degut al fet que el vot que va dipositar a les urnes no anirà a parar allà on volia. Servirà per mercadejar i per establir pactes de govern que, en política, tot i ser lícits, fan mal d'ulls. I el que molesta a molta gent és que aquest mercadeig de vots només es fa en benefici mutu dels partits implicats. Fan el que a ells els convé. Molts pactes que veiem i que encara veurem abans del dia 15 no van a buscar el benefici ciutadà per aplicar millors polítiques conjuntes o portar a terme una governabilitat buscant l'aplicació d'un programa electoral. Buscaran en alguns casos la sortida política a dos o tres partits i serviran per col·locar gent en càrrecs. No està en garantir que el vot individual que va a l'urna tingui el destí del candidat o partit escollit. Al contrari, normalment la gent queda decebuda quan veu que el seu vot serveix per investir un candidat o candidata que no va votar. Es pot canviar de feina, de parella, de pis, de cotxe... però no les idees polítiques.