S'han acabat les campanyes electorals

Bé, ens falten les eleccions al Parlament. Molta gent diu que s'han de fer després de la sentència dels republicans catalans. No entenc per què. D'entrada, la sentència està redactada, els fiscals repeteixen les mateixes coses que a l'inici. La Fiscal General de l'Estat socialista no té res a dir? Quan hi havia els Fiscals Generals de l'Estat del PP van fer mans i mànigues per construir un judici dels més penosos de la història de la justícia a Espanya. De fet, el govern del PP va destituir dos fiscals fins a trobar-ne un de totalment obedient. Ara els socialistes, amb una evident falta de caràcter, no fan cap canvi. Els poders fàctics els fan por.

Bé, tornem a l'inici. No sé per quina raó un cop feta pública la sentència cal convocar les eleccions. Tampoc entenc que els neoconvers esperin a convocar eleccions per quan deixi d'estar inhabilitat la nova esperança jove i de futur que segur que genera una gran il·lusió col·lectiva: Artur Mas.

Diuen que els partits polítics actuen a partir dels resultats de les enquestes. No ho crec. Els partits encarreguen enquestes però si no donen els resultats que a ells els agradaria les desen a un calaix. Posem exemples. La gent vol un pacte entre PSOE i Podem, però el PSOE voldria pactar amb Cs, fins i tot els militants a crits els han dit «con Rivera no». Els de Podem són gent llegida que sap que a la gent no li agraden les baralles entre els líders, però ho fan sense parar. Carmena va expulsar els d'IU, Iglesias i Errejón es van barallar de forma cruenta, fins i tot el que protesta per les baralles, Ramón Espinar, vol barallar-se amb Iglesias i Errejón. Rivera, l'Albert, no el José Antonio, sap que el seu futur està al centre però s'entesta en anar a la dreta, cap a l'extrema dreta. A Catalunya a les municipals s'han convertit en una força marginal.

Els que dirigeixen les campanyes són especialistes en el no res i en proposar als candidats que diguin coses que no creuen a uns ciutadans que fa anys que no s'ho empassen. Els spin doctors fan creure als partits que son decisius en les campanyes; en realitat, no serveixen per a res. Els ciutadans sortim de casa i encara no sabem què votarem, arribem a les taules on hi ha les paperetes i sabem que alguna cosa hem de votar, acabem votant amb més dubtes que certeses, en sortir tenim la sensació que ens hem equivocat i al vespre en veure els resultats tenim la certesa absoluta que hauríem d'haver votat una altra cosa. Les campanyes amb els spin doctors l'únic que han aconseguit és que les ganes d'abstenir-nos o votar en blanc augmentin. Faig una proposta, i si posen una altra urna on puguem proposar la coalició postelectoral que més ens agradaria? Almenys ens estalviaríem les ximpleries que es diuen fins la constitució dels governs. A França en diuen doble volta.