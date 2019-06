La culpa la té el porno

Llegeixo esparverat que durant les darreres campanyes electorals alguns polítics han acusat el porno de misogin, de motivar les «manades» i, encara més greu, d'afavorir que el jovent interpreti les seves fornicacions, moltes argumentades des de situacions de sexe no consentit, cert, com el més normal del món. Dir això no és només no entendre els conceptes de ficció, fantasia sexual o «exclusivament per a majors de 18 anys» propis del sector, sinó que també és voler atribuir-li erròniament un subs­trat teòric, una justificació d'acció, a tota mena de depredador sexual. Per acabar-ho d'adobar, aquestes tesis s'aferren a l'augment de denúncies censades per alguns òrgans jurídics, com la fiscalia de menors, on es constata una creixent banalització del sexe entre els més joves. Que aquests raonaments tan simplistes, obvis i escapçats vinguin de l'esfera política, vista l'efervescència racional i la nul·litat resolutiva que s'hi cou en afers rellevants, tampoc sorprèn. Per la mateixa regla, també podríem dir que el cinema de la Cannon genera fatxes, el cinema d'Almodóvar fabrica homosexuals o la sèrie Joc de trons produeix hordes d'imbècils. I no. Bé, potser l'últim exemple no està ben trobat del tot.

Tampoc és que aquests arguments si­guin errats, el que passa és que no ho expliquen tot. Apuntar al porno o a l'extrema accessibilitat que la tecnologia actual permet com les causes principals de tots els mals que se'n deriven no és tan sols tenir una visió esbiaixada del problema, sinó també, per extensió, del sexe i de la vida. De fet, molts dels obstacles que minen el progrés de la nostra societat no existirien si –oh, quina novetat– es tractessin des de l'àmbit educatiu. I en aquesta línia em pregunto, per què els menors accedeixen tan aviat i tan fàcilment al porno? Se'ls controla prou? Tenen mòbil i el saben emprar? Els pares no tenen res a dir? I els centres i els departaments d'ensenyament? No, és més còmode fer caure sobre el porno, una cosa bruta i depravada, la magnitud de la tragèdia. Ai, si els historials dels ordinadors parlessin...!

El porno existirà sempre i continuar estigmatitzant-lo com un tabú irreconciliable socialment amb arguments de parvulari, o dificultar-ne l'accés obviant el paper protagonista, transversal i adult que hauria de tenir l'educació avui, en paral·lel, no resoldrà res. Tractar i pensar el sexe a certs nivells educatius per fer entendre a les noves fornades la seva importància i que la pornografia és només una eina més per gaudir-lo, o per documentar-se'n, o per obviar-lo, o per conèixer-se millor i saber què, quan i com es pot o no aplicar el que suggereixen les seves ficcions, i més tenint en compte la pandèmia de pares que amb aquest tema prefereixen continuar mirant cap a una altra banda, seria un pas institucional valent i molt més responsable per afrontar el problema. Però és més fàcil continuar dient que la culpa la té el porno.