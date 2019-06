L'endemà de Madrenas

Marta Madrenas va guanyar les eleccions i, veient les línies vermelles dibuixades per alguns dels líders que podrien deixar-la a l'oposició, sembla que la candidata de Junts per Catalunya acabarà governant. A una setmana de la constitució dels ajuntaments, el panorama és que un dels vencedors és Lluc Salellas i l'invent de la CUP amagant les sigles antisistema sota l'embolcall de Guanyem. JxCat -un altre invent, aquest de Carles Puigdemont- ha obtingut nou regidors i s'ha situat en primer lloc i lluny de la majoria absoluta, que és 14. Si Madrenas vol tornar a ser alcaldessa, té dues opcions: pactar o esperar que la resta no es posi d'acord. A menys que hi hagi més pa que formatge amanits amb molt de teatre, la hipòtesi d'un acord contra Junts està tan diluïda que a hores d'ara ja és impossible. Ella es veu alcaldessa, tot i que no està satisfeta del resultat. El seu partit aspirava a un mínim de 10 regidors i tenia coll avall l'onzè, sobretot tenint en compte que Girona ha passat de 25 a 27 edils. Fins dissabte vinent, estarà a només tres regidors de la majoria absoluta. A partir del dia 15, li'n faltaran cinc per aprovar els seus projectes i no tindrà el PP, que s'havia convertit en la crossa principal de l'antiga Convergència i Unió. El que terroritza Madrenas no és l'avui ni l'ahir; és l'endemà, ja que desconeix qui voldrà saber alguna cosa d'ella per poder governar.