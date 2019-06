El Suprem remata Franco

Pedro Sánchez havia dilapidat un any intentant convèncer els espanyols de la urgència de desenterrar el Generalíssim del Valle de los Caídos, per enterrar-lo a continuació en un buit menys cridaner. Per fortuna per al president del Govern tocat per la gràcia divina, el Tribunal Suprem va anar a ajudar-lo. En fallar a favor dels set nets del dictador que Franco segueixi en inhumació preventiva, i que el seu successor tampoc es troba gaire bé, l'opinió pública ha virat immediatament contra la sobreactuació judicial.

La societat ha estat lenta en atipar-se que a Espanya no pugui canviar-se una bombeta sense que set magistrats del Suprem deliberin durant mesos sobre la rosca ideal. L'assassinat de Montesquieu a càrrec d'Alfonso Guerra decretava que l'executiu amb majoria absoluta aixafaria el legislatiu i el judicial. La fórmula propiciada per la llegendària mandra de Rajoy consisteix que els jutges han d'adoptar decisions cada vegada més allunyades de la seva esfera interpretativa, per actuar com un Govern d'última instància.

Parlant de morts violentes de personatges històrics, el Suprem ha matat Franco en nou folis, ha dissolt la seva capacitat mítica. Sota l'espècie de protegir-lo, ha demostrat a la parròquia que el tirà estava nu. La sala que no ha paralitzat els excessos urbanístics heretats del franquisme es posa gelosa dels perjudicis per a la mòmia d'una mudança d'anada i tornada. Els morts no pateixen, només fan mal als vius. L'alt tribunal es pronuncia amb el mateix caràcter terminant que l'impulsa a prohibir al Rei que s'entrevisti amb Jordi Sànchez, privant així el monarca d'esbroncar el diputat sobre el comportament dels independentistes. Els jutges s'han especialitzat en salvar els personatges històrics de si mateixos. Aquesta tasca higiènica es remetia amb anterioritat als vots.