els nacionals

A les tropes de Franco les adjectivava de «nacionalistes» la premsa estrangera durant la Guerra Civil; i la denominació li venia que ni de motlle al règim que va establir després de la seva victòria el general superlatiu. Amb el temps, els partidaris del Caudillo van passar a anomenar-se «nacionals», que ve a ser una forma més afable de dir el mateix.

Després del final de la dictadura, el terme nacionalista va passar a al·ludir gairebé en exclusiva els nacionalismes perifèrics, que, a diferència de l'anterior, assumien l'esperit i les regles de la democràcia. No estranyarà, per tant, que la recent irrupció d'un partit ultranacionalista espanyol com Vox hagi comportat un cert desordre terminològic. Cap vol que el confonguin amb l'altre.

Més enllà de les seves diferències, no deixa de ser cert que tots s'assemblen en la invocació als ancestres per construir el mite nacional. Uns apel·len a la llengua mil·lenària, a l'RH diferencial, a Guifré el Pilós o a les vagueroses arrels celtes de cada poble en qüestió. Els altres, a Don Pelayo, al vell imperi de Ferran i Isabel, a la llengua dels cinc-cents milions de parlants i al Que viva España de Manolo Escobar, si calgués.

No es tracta d'un fenomen exclusivament espanyol, per descomptat. El nacionalisme, que passava per ser una tendència del segle XIX –i gens trending topic, en conseqüència– està retronant a tot el món.

Això inclou els mateixos Estats Units, on Donald Trump exerceix de nacionalista en el que pogués ser un elogiable acte de modèstia. Quan un està al capdavant d'un imperi que exporta al món la seva tecnologia, el seu idioma, el seu cinema, el seu Halloween i el seu Black Friday, rebaixar aquesta condició imperial a la d'una simple nació com qualsevol altra és, sens dubte, un involuntari tret d'humilitat.

Res més lògic si es té en compte que el nacionalisme –a diferència de l'imperialisme– sol implicar un cert complex d'inferioritat. Per a un nacionalista, la seva nació és víctima de l'assetjament de fosques forces exteriors i, per tant, ha de fortificar-se amb murs i fronteres de cara a l'enemic, que ara és l'immigrant.

El següent pas és declarar la guerra a tots els seus més o menys imaginaris contrincants, encara que per fortuna els conflictes siguin ara d'ordre merament comercial. Com els que enfronten els EUA amb la Xina, la Unió Europea i, en general, qualsevol que pretengui fer-li la competència en el mercat del món.

Si això passa amb l'únic imperi realment existent, fàcil és entendre que la moda –arcaica i vintage– del nacionalisme s'hagi estès per tot el planeta. Aquí a Europa, sense anar més lluny, són ja legió els partits que advoquen per enderrocar la UE: aquest feliç projecte de subs­titució dels Estats ètnics per una comunitat de ciutadans lliures. Aquí estan, per certificar-ho, la neofeixista Le Pen a França; el seu col·lega Orbán a Hongria; els italians xenòfobs i separatistes de la Lliga Nord o els alegres amants de la cervesa i del Brexit al Regne Unit.

L'última a incorporar-se a aquest club ha estat Espanya, que semblava vacunada contra el virus després de quatre dècades d'ultranacionalisme franquista. Infeliçment, l'eclosió de Vox, afavorida pel procés independentista català, ha vingut a demostrar que els nacionalismes, per diferents que siguin, tendeixen a retroalimentar-se. El cas és que els nacionals estan de tornada. No aprenem res de la Història.