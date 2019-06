Aritmètiques figuerenques

No tinc ni idea de què passarà dissabte. D'entrada, però, trobo molt positiu que ERC, PSC, Canviem i Guanyem Figueres hagin explorat la idea de governar junts. Representa un canvi absolut respecte al 2015; aleshores, com que la suma de quatre partits no podia obtenir la majoria, no es va plantejar una operació així.

Pere Casellas també deu veure les coses força diferents. Em sorprendria que tornés a jugar a les casetes amb Jordi Masquef, després del mal tracte al qual el van sotmetre Marta Felip i Santi Vila. Abans d'ensopegar de nou amb l'ego convergent, potser val la pena jugar-se-la amb un govern de cooperació, d'orientació social i esquerrana, que aglutinarà el 49,5% dels votants figuerencs.

Si els implicats s'ho creuen, tenen força marge per a l'entesa. Agafeu, per exemple, el programa de cultura de republicans i socialistes: no hi trobareu grans diferències; aquest terreny comú pot ser enriquit i matisat amb les propostes de Canviem i Guanyem. I, si cal, el PSC pot exhibir la feina dels regidors Ciro Llueca i Alfons Martínez, que van treballar molt bé, malgrat les ingerències i els estirabots dels alcaldes-vedet de CiU.

Personalment, se'm fa difícil creure que un consistori liderat per Masquef posarà les bases d'un futur Institut de Cultura, apostarà pels museus de l'Empordà i del Joguet, endegarà la segona biblioteca o crearà una xarxa d'activitats culturals als barris. Per això, si els quatre grups gosen posar-se d'acord, potser trencarem amb les inèrcies i Figueres, en comptes de continuar amb el cap sota l'ala, podrà redreçar-se i recuperar una part del que ha anat perdent pel camí.