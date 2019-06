Els negociets de la C-32

El projecte de perllongament de la C-32 degolla ara mateix, en viu i en directe, els turons de la Selva Marítima. Estan envejosos de la meravella de la civilització que és la C-32 Nord en el seu encisador pas pel Maresme. La sofisticada vila de Lloret, espera, caixes registradores a punt, l'arribada de l'autopista Mr. Marshall. La meca somniada del turisme com més low cost millor, pionera en polítiques de progrés: el que no és modernet no entra en pressupostos, el barri vell, doncs, un suburbi atrotinat. Perseverant molt fort des de finals del s. XX, ha aconseguit capolar-se totes les cases senyorials modernistes de la façana marítima. Bah, eren aixecades en uns temps pretèrits en què la gent tenia una sèrie d'estrafolàries qualitats, per sort ja demodées: el bon gust, l'amor per la terra, l'arquitectura mediterrània€ Si es pot tenir una façana marítima banal, de materials ben freds i despersonalitzats, uns prefabricats estàndard, iguals a tot arreu, qui vol artesanat, patis enjardinats, façanes creatives, murs de pedra seca (que ordinaris!) o els colors de la Terra? El progrés arriba, Costa Brava, i els diners, a cabassos, amb les autopistes!

Amb la C-32 Nord, l'Ésser Suprem, Florentino Pérez, impera i dessagna les arques públiques. I què, si la lletra petita en el contracte permet perpetuar la pionera concessió del 1975 del Maresme fins l'eternitat i més enllà! Qui s'ofèn perquè la seva benefactora Abertis atorgui les obres a la Dragados també del nostre filantrop FP? Tot queda a casa. És prou assenyat, homes i dones del cap dret, que es rescabali amb fons públics Abertis per 9.000 vehicles diaris, encara que no hi passin. Amb el favor que se li fa a qui va ara entre Lloret a Blanes, guanyar 60 segons per la C-32! Per una autovia! En cap cas li importarà conduir 7 kms de més... Les congestions en arribar? Futileses, els colls d'ampolla de trànsit en arribar a Lloret, la manca evident d'aparcaments, són part del seu encant turístic, un actiu a promoure, indubtablement.

Que pel preu de l'autopista podríem desdoblar les dues carreteres principals –que igualment cal arranjar? Que els antisistema insinuen que millor descongestionar el trànsit intern –si només és el 86% de trànsit a Lloret!–, promoure carrils bicis i millorar el patètic transport públic de la Selva Marítima? Quines idees tan vulgars, si no anem amb cotxe no som ningú! Gaudiu de la meravella de l'enginyeria de la C-63 que du a Vidreres i a Europa, amb un disseny exclusiu: accessos a les urbanitzacions al bell mig de revolts i en doble sentit. I aquests descarats a sobre reclamen el projecte de Lloret - Blanes amb carril bus-VAO redactat i sense dotació de fons! Que qui dia passa anys (i autopistes) empeny.

Les urbanitzacions mig buides deu mesos a l'any de Lloret (com Fanals Oest) són tan beneficioses per als pressupostos municipals que l'Ajuntament ja té parcel·lades i avisades companyies de serveis bàsics, immobiliàries vàries, i qui faci falta, que urbanitzarà les terres properes a les sortides de l'autopista. Hortes, rieres i camps, quin endarreriment! A Tossa ja tenen dibuixada cala Morisca a petar de cases en forma de capsa de sabata revestida de pedra prefabricada i formigó premsat. Els lloretencs dels barris mig suburbials estan joiosos de subvencionar les àmplies avingudes ben il·luminades dels futurs barris residencials. Lloret, la penúltima en renda familiar de Catalunya, la primera en generositat amb els propietaris de residències d'estiu, pobrets, que van justos de butxaca. La caixa és forta, serveis bàsics a compte de tots, i és que tot són avantatges amb la C-32!

I propietaris dels terrenyets per requalificar, que alguns ja havien comprat algun bosquet fa uns anys, ves a saber per a què, pugen també al carro del progrés. Perquè el progrés, que se us ha d'explicar tot, és considerar els boscos, les rieres, les hortes, les planes, la biodiversitat, la Terra, un immens plànol per desenvolupar-hi els Monopoly POUM.