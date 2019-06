(Sobre)Viure de lloguer

Ja no en parlem tant com abans, però els desnonaments segueixen estant a l'ordre del dia. Ho indica el darrer informe del Consell General del Poder Judicial, que alerta que n'hi continua havent cinc al dia a les comarques gironines. I sí, és cert que han disminuït un 10% respecte l'any anterior, però 510 en tres mesos continuen essent massa. I, a diferència de fa uns anys, la majoria dels desnonaments -un 60%- són de persones que no poden afrontar el pagament del lloguer.

Ja fa temps que la bombolla del lloguer s'ha convertit en un problema a ciutats com Girona, que expulsa els seus habitants i fa que cada cop més famílies tinguin problemes per pagar les quotes de lloguer. I no estem parlant només de persones en risc d'exclusió social, sinó que cada vegada hi ha més joves (i no tan joves) amb feines precàries, famílies monoparentals i gent gran que no poden permetre's viure de lloguer.

Davant d'aquesta situació, calen decisions valentes. El decret per ampliar de tres a cinc anys la duració dels contractes és un primer pas, però en calen molts més. Caldrà estar atents a la reforma que prepara la Generalitat, i que pretén allargar més la durada dels contractes i limitar les pujades de preu. Es tracta d'una bona oportunitat, que esperem que no quedi en res un cop entri en joc el poderós lobbie immobiliari.