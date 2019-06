Pedro Sánchez ha començat a caminar de la millor manera possible si el que pretén és ignorar els més de dos milions d'independentistes catalans que hi ha, i per decebre el 80% dels catalans que volen votar per decidir què ha de ser Catalunya.

Sánchez està joguinejant perillosament amb la fracassada doctrina Rajoy, fent com si Espanya no tingués davant seu un problema existencial molt greu. És incomprensible que no s'hagi après res del llegat de l'expresident, que va significar un naufragi en tota regla, malgrat que el PP insisteixi a presentar-se com qui va impedir la independència de Catalunya. Això seria tant com reconèixer que en algun moment va ser possible.

El dany que va causar és en alguns sentits irreparable. Va posar els cossos de seguretat i el sistema judicial espanyol en una situació de sospita i desprestigi exteriors que arrossegarà durant molts anys i que, probablement, només es repari amb una important reforma, que ara mateix és impossible impulsar.

Rajoy va portar l'independentisme al caire de la majoria demoscòpica a Catalunya, si és que a aquestes alçades no hi ha arribat, i va situar una part fonamental de la societat catalana en una posició mental similar a una guerra, on es fa zero crítica als governants de la plaça Sant Jaume, per molt malament que ho facin, per no debilitar-los davant l'«enemic». Això últim és fonamental que s'entengui a La Moncloa. És impossible reconduir-ho aplicant la paupèrrima doctrina Rajoy, consistent a enterrar el cap sota terra durant anys per, quan et veus ofegat, activar les clavegueres de l'Estat i enviar la policia amb porres i els fiscals amb relats novel·lats.

Només amb el diàleg –paraula tan rei­vindicada com buidada de contingut– hi haurà camí a fer. Si la situació de trencament ha arribat a aquests nivells, per responsabilitats compartides, no costa d'imaginar fins on pot arribar quan es conegui la sentència del procés. És urgent que Pedro Sánchez comenci a enviar a Catalunya senyals que manifestin que els temps polítics han canviat i que s'inaugura una nova etapa que enterra definitivament el llibret Rajoy per aplicar, respecte a l'afany «guerracivilista» de la triple dreta radical, aquella gràfica expressió que resa: els gossos borden, la caravana avança.