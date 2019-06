Kafkià

salvador tarradas gualta

Franz Kafka a les seves novel·les curtes (El Castell, Amèrica, La Metamorfosi, El Procés) va descriure amb genialitat literària l'angoixa, l'aïllament i el sentiment d'indefensió dels ciutadans davant l'explotació humana, el racisme, l'autoritarisme, l'abús de poder, els prejudicis, la negació de la presumpció d'innocència i la prevalença de lleis injustes supeditades al poder i la raó d'estat. Ens va descriure també un sistema judicial corrupte i viciat en tots els seus nivells, que en nom de la llei i l'ordre imposa l'arbitrarietat i abusa del seu poder per anorrear els individus. Amb una visió premonitòria, com un mal somni, va preveure l'adveniment de l'absolutisme i dels totalitarismes feixistes. Pel que fa al judici als independentistes catalans, la combinació d'un instructor de la causa que és manifesta com a jutge i part; jutges parcials; tribunal enaltidor d'un dictador; fiscals que banalitzen el colpisme armat i criminalitzen la protesta i el dret a manifestar-se de la ciutadania; i, en fi, advocats militants d'un partit d'extrema dreta actuant com a acusació popular, hi concorren tots els ingredients que conformen un procés a l'estil del que Kafka ens va narrar magistralment.



Una diada de la Gent Gran més agradable

Fina Trèmols i Garanger Girona

La Diada de la Gent Gran va ser un èxit de participació. Amb tot, encoratjaria l'Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal de la Gent Gran perquè es posessin d'acord amb el Palau de Congressos i la Fira de Girona per tal que l'any que ve es pugui fer servir l'aparcament de la Fira. Ahir plovia, la gent gran té una mobilitat reduïda i la sorpresa de molts va ser la d'haver de buscar-nos la vida per trobar un aparcament. Els policies locals, molt amables per cert, se'n feien creus de l'«espectacle» de tenir un aparcament grandiós... tancat!

L'alcadessa en funcions, Marta Madrenas, a les seves paraules d'inauguració de l'acte va manifestar que des de l'Ajuntament els agradava especialment que la gent gran acudís a l'Auditori. Faciliteu-los la vida, doncs, sisplau. No deu ser tan difícil. O sí?



Negligència o prevaricació a Palafrugell?

Juan José Folqué Elguezabal Calella de Palafrugell

A l'Av. Baldomer Gili i Roig de Calella de Palafrugell, la via urbana més ràpida del municipi, es poden agafar velocitats superiors als 100 km/h, hi ha unes bandes de resalt que necessiten d'unes pilones a cada costat de la banda de resalt. Des del mes de setembre de 2018 en falta una que facilita que els vehicles passin pel costat de la banda. Vaig comunicar a la Policia Local en dues ocasions la incidència i posteriorment dues instàncies a l'Ajuntament. Avui, 11 de juny encara no s'ha fet res. Sospito que és una innacció deliberada.



Pactes antinatura a Santa Coloma

Waldo Lideker Santa Coloma de Farners

n Situació curiosa a la segona llar de l'Honorable President de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Torra i Pla. El dia 26 de maig, els resultats a Santa Coloma de Farners van ser per nombre de regidors els seguents, ERC 6, JxCat 5, ISC 2, PSC 2, CUP 2. Analitzats els resultats per un estranger com jo, puc afirmar que el PSC en aquestes eleccions ha aglutinat tot el vot constitucionalista (ja que la resta de partits tenen un tarannà més independentista). Ciutadans, Vox i Partit Popular no es van presentar i els seus simpatitzants es van decantar per votar el PSC. Puc dir que PSC és la suma de diverses simpaties no nacionalistes.

Actualment després de les darreres eleccions, és més a prop d'un acord entre JxCat, PSC i ISC (Independents de la Selva), encara que les eleccions varen ser guanyades per ERC. Si el criteri fos que la força més votada hauria de governar, ERC hauria de buscar els acords més convenients. L'acord més natural podria ser ERC i JxCat, però sembla impossible per motius històrics de Santa Coloma, que jo no podré entendre mai. Ja no es mira l'opció més afí a la ideologia de cada partit. El més important és seure a la cadira principal del Consistori. Els pactes antinatura no importen, la ideologia no importa, el que realment importa és tenir un ajuntament més que el teu amic/enemic d'independència.Això és el que està passant a Santa Coloma de Farners, es preveu un pacte entre JxCat, PSC i ISC. És a dir, JxCat governarà amb els seus carcellers. Sorprèn que això passi a la ­segona llar de l'Honorable President.