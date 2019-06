Figueres registra el canvi més sobtat

Una certa normalitat ha tornat als ajuntaments gironins. Els pactes, com és tradicional, s'han fet, en la majoria dels casos, primant la realitat local; fins i tot amb interessos particulars, amb odis, enveges i afinitats pròpies de l'administració més propera al ciutadà. Així, hem vist com a Figueres s'han ajuntat ERC i PSC per desbancar JxCat; o a Santa Coloma de Farners JxCat i PSC per treure ERC de l'alcaldia, un acord finalment dinamitat per una insòlita intervenció de Quim Torra. La confecció dels consistoris tindrà aquestes particularitats, a vegades interessades, mentre la llei electoral no es modifiqui per anar a una segona volta, com a França, i deixar que siguin els ciutadans els qui decideixin qui serà el seu alcalde. Probablement, la llei no es canviarà mai. A les comarques gironines, ERC és el partit que surt més reforçat de les eleccions del passat 26 de maig. Assoleix les alcaldies del segon (Figueres) i tercer municipi (Blanes) i manté Salt, sisena ciutat gironina per nombre d'habitants. JxCat manté les alcaldies de Girona, Lloret i Olot. El PSC es queda sense cap alcaldia important, però integra algun dels pactes de coalició en les principals ciutats gironines. En el conjunt de Catalunya, JxCat ha perdut força bous i esquelles.

El canvi més sobtat és el que s'ha produït a Figueres. CiU, ara sota les sigles de JxCat, ha passat en només vuit anys de la majoria absoluta a l'oposició, malgrat que Jordi Masquef, amb vuit regidors, ha liderat la força més votada i ha superat en tres edils ERC, que serà qui ostentarà l'alcaldia de la capital empordanesa per primera vegada des de la recuperació de la democràcia. Masquef, que havia millorat els resultats de Marta Felip el 2015, ha titllat l'acord d'ERC, PSC i dos grups independents de «traïció a la ciutadania» i de «pacte de perdedors». El que va ser impossible en l'anterior mandat, ajuntar-se tots els partits per posar fi al desgovern de Felip, ha succeït ara. És l'aritmètica. Governa qui té majoria. El ple de Figueres va viure moments de tensió. La nova alcaldessa, Agnès Lladó, va necessitar protecció de la Policia Local per entrar a l'edifici consistorial. A Girona, tot es va desenvolupar sobre el previst. La manca d'acords i les profundes discrepàncies entre Guanyem, PSC i ERC han facilitat que Marta Madrenas (JxCat) revalidi l'alcaldia en encapçalar la llista més votada. Els problemes començaran ara amb dificultats per aprovar el cartipàs. Un allargament de la paràlisi que pateix Girona podria ser letal per a una ciutat que necessita estabilitat i moltes transformacions.