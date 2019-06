Quatre eixelebrats no fan l'independentisme. El mateix serveix per a les altres opcions polítiques: ni els fatxes de Vox representen tots els espanyols de dretes ni tots els progressistes han de ser federalistes. La pluralitat és això i és el que hauria de respectar-se com a primera norma de la democràcia.

El procés deixarà molta gent frustrada. Hem de deixar de negar el problema. Hem arribat a un punt on es fa més palesa que mai la situació d'empat infinit. Per això la violència i agressivitat a la plaça Sant Jaume o a l'ajuntament de Santa Coloma de Farners. No s'assumeix que la democràcia no permet adhesions al 100% i que cal molta paraula i acord i menys matemàtica i estratègia.

Em pregunto: Quants polítics catalans hauran pres consciència aquest cap de setmana que Catalunya no és un sol poble i que no tothom comparteix objectius i prioritats?

Ara s'entén més encara la necessitat de desinfectar ferides, que deia Borrell. I malgrat això encara hi ha qui nega l'existència d'una fractura social. Perquè semblen preferir crear a cada pas un enemic intern. El PP, el PSC, Ciutadans i ara els comuns. S'ha perdut el respecte a tot i a tothom. Continuarem fins que no quedi ningú?