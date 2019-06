Vergonya democràtica colomenca

El ple de constitució del nou ajuntament de Santa Coloma de Farners del proppassat dissabte fou una autèntica vergonya. No es recordava un espectacle així a les comarques gironines des de fa temps. Els esdeveniments viscuts ens traslladarien a l'episodi de Roses a finals dels anys vuitanta quan dos individus disfressats de mexicans no permeteren la votació d'una moció de censura contra l'alcalde Joan Bataller.

A hores d'ara ignoro si fiscalia o algun ens superior intervindrà, però el ple es convertí en una mena d'assemblea de república bananera a on el secretari del consistori no va exercir les seves funcions i la mesa d'edat fou constituïda per dues regidores de la CUP que no van actuar d'acord amb el mínim rigor democràtic que caldria exigir a uns càrrecs electes.

A finals de setmana s'anuncià un pacte entre tres forces de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners. Un fet que s'ha produït en molts indrets del territori sense cap mena de problema. Les aliances que podem veure avui a Catalunya són de tota mena. Hem assistit a casoris que semblaven impossibles i divorcis entre forces independentistes que fins fa pocs dies no s'hi comptava. Però que JxCat, els Independents de la Selva i el PSC pactessin no va agradar a la gent de l'ERC local que fins ara gaudien de l'alcaldia.

En el ple de constitució, amb la condescendència poruga d'un secretari, es van viure retrets, insults, crits d'un públic totalment entregat a tot allò que poguessin defensar els republicans i els cupaires. Malgrat les escridassades als regidors electes, ningú no va actuar. Ningú no va defensar la pluralitat ideològica i la regidora del PSC va ser titllada de tot. Semblava que fos la protagonista del 155 i davant la pressió exercida pels assemblearis va irrompre a plorar davant els somriures de les senyores de la mesa d'edat que eren qui havien de defensar els seus drets. Per cert, el mateix PSC del 155 ha pactat a una bona colla d'ajuntaments del país amb ERC.

A casa nostra mai no s'havia vist que mentre uns regidors prometien els càrrecs, rebessin un allau d'insults de tota mena. Mentre els de la colla del públic eren aplaudits no només pels companys sinó fins i tot per les components de la mesa d'edat que cridaven tot sovint proclames a favor dels presos i dels que són a l'estranger. Una situació esperpèntica amb un secretari avergonyit incapaç de posar ordre. Fins i tot van tenir paraules sobre el Rei i la Constitució. Per cert, una constitució que els permet ésser regidores.

En el bell mig de la discussió va sortir el president Torra. Diuen que es volia carregar l'acord inicial per tal que pactessin JxCat i ERC com al final succeí en el ple de la nit del mateix dissabte. Sense cap mena d'oposició i sense intervenció de la Policia Local una germana de Quim Torra va despenjar el quadre del president i se l'emportà. Com si la sala de plens de la màxima institució de Santa Coloma de Farners fos a casa seva.

Caldria exigir explicacions a l'exalcalde de Santa Coloma per saber quin grau de participació tenia en aquesta estratègia tan poc democràtica de fer ajornar un ple d'elecció d'un alcalde o alcaldessa. Fou una autèntica vergonya que diu molt poc en favor de l'estat de dret i de la democràcia. D'altra banda, l'actual alcaldessa per pressions trencà un pacte que havia ja signat i presentat a la premsa. Ara ambdós seran companys de viatge en una legislatura que a Santa Coloma de Farners s'ha encetat molt malament. Seria bo que ambdós reflexionessin a fons, perquè moure unes desenes de persones per boicotejar un acte tan important com és la constitució d'un ajuntament no pot quedar com si no hagués passat res. Malauradament al darrere de tot aquest lamentable afer hi ha el president Torra que continua perdent credibilitat a gavadals. La mateixa alcaldessa, que es presentava pel seu mateix partit, el va deixar en el ple a l'alçada del betum. Quina pena tot plegat!