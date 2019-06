"Resignificar" vol dir canviar el significat d'alguna cosa. Encara que també podria usar-se per «significar dues vegades», de la mateixa manera que rellegir al·ludeix al fet de tornar a llegir. Quan es parla de «resignificar» el Valle de los Caídos, entenem que es tractaria de treure-li el valor semàntic que posseïa fins ara per atorgar-n'hi un altre. Que deixés, no sé, de ser un homenatge al franquisme per... Per què? Hi ha monuments en què resulta molt difícil veure alguna cosa diferent del que són. Hi ha massa pedra acumulada aquí, massa creu, massa Franco enterrat en les seves entranyes perquè comenci a dir alguna cosa diferent del que ha vingut dient fins al moment. Necessitaríem un veritable rentat de cervell i tot i això apareixiria el seu autèntic abast per alguna de les esquerdes de l'inconscient col·lectiu. Pedro Sánchez va intentar resignificar-lo i només ha aconseguit reforçar la seva accepció original.

El papa Francesc vol resignificar el santuari de Lourdes, que s'ha transformat en un parc temàtic on el negoci preval sobre la religiositat. L'ha intervingut, en fi, perquè deixin de vendre medalles, clauers, carteres, rosaris i altres objectes paganitzats per l'afany de lucre i torni a ser un lloc de recolliment espiritual. Pretén, doncs, recuperar el significat antic, que havia anat modificant-se amb el pas del temps i dels miracles. Es tracta d'una operació inversa a la qual aquí es pretén amb el Valle de los Caídos. Augurem més èxit a Francesc que a Sánchez, ja que és més fàcil tornar als orígens que conquerir el futur.

El futur és una construcció per a la qual es requereixen determinats materials i eines que hem perdut. Ho entenc perquè jo mai sé on dimonis guardo l'únic tornavís de què disposo. Sempre que el necessito he d'anar a la botiga dels xinesos a comprar-ne un altre. Hi deu haver en algun lloc de la casa un cementiri de tornavisos que un dia trobaran els meus hereus.

– El pare era un boig dels tornavisos –diran.

Dèiem que ens trobem en plena resignificació del terme «futur». Però no trobem les alicates.