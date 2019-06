La pròxima revolució musical probablement serà més tecnològica que creativa. Consistirà en l'aplicació a aquesta activitat dels sistemes de l'anomenada «indústria 4.0»: intel·ligència artificial, machine learning, internet de les coses, big data, blockchain, etc. Paradoxalment, hi ha indicis que apunten que se'n beneficiaran més les empreses que els artistes i el públic, com avisen veus autoritzades com Richard Burgess, de l'Associació americana de música independent (A2IM).

Un dels fronts oberts per aquestes innovacions és el de l'honradesa. Més del 40% de les organitzacions que afirmen utilitzar la intel·ligència artificial en la seva tasca menteixen, segons es revela en un estudi realitzat pels tècnics d'MMC Ventures, que han analitzat el funcionament de 2.830 startups.

És probable que succeeixi alguna cosa similar amb el blockchain, potser perquè, en paraules d'una altra experta, Virginie Berger, aquest vocable «sona molt millor que la base de dades distribuïda més lenta coneguda pels humans». Sigui com sigui, «no necessitem més queixes», sinó «formació per als artistes», afegeix aquesta analista: en gestió automàtica de drets, en recursos per a la transparència, etc. Com ja va sentenciar el popular DJ canadenc Joel Thomas Zimmerman, conegut mundialment com Deadmau5, «si vols ser un artista d'èxit, aprèn les lleis de l'entreteniment».