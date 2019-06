Urnes no tan sagrades

Presidentorra hauria d'aprendre a parlar italià. Ja sé que a algú a qui no se li coneix altra habilitat que beure en càntir i cantar les excel·lències de la ratafia, no li ha de ser fàcil aprendre res que requereixi un mínim esforç intel·lectual, però intentar-ho val la pena. Telefonar de nit a un partit polític per «aconsellar-li» amb qui ha de pactar, queda molt millor en italià i posant veu rogallosa. Capisci? Tenir mentrestant un gat a la falda i anar-lo amanyagant, és ja opcional.

Presidentorra és un cacic. Però un cacic amenaçant en català fa pagerol, molt millor passar-se a l'italià. Itàlia és el país que ha donat a la tan catalana paraula «padrí» un nou sentit, molt més adient a la funció que Presidentorra desenvolupa. Si tinguéssim molts Presidentorra podrien telefonar a tots els pobles «aconsellant-los» (capisci?) quins pactes han de signar i qui ha de ser l'alcalde. Catalunya seria una bassa d'oli. Malauradament en tenim només un, i com que no té el do de la ubiqüitat, va poder trucar únicament a Santa Coloma de Farners, ja a mitjanit, on els regidors elegits democràticament estaven a punt d'equivocar-se, o sigui, de no obeir a qui han d'obeir.

De cara a eleccions vinents, Presidentorra promulgarà edictes que estableixin qui ha de ser alcalde a cada poble, no pot ser que perdi el temps trucant a regidors inútils que pretenen decidir en llibertat, que un està pendent de Santa Coloma i li colen un gol a Barcelona. De fet, el seu ideal seria eliminar les eleccions, que són una murga i a més faciliten que en alguns llocs la gent voti el que vol i no el que se li aconsella (capisci?) des dels òrgans oficials, amb TV3 al capdavant. Fins aleshores, seria bo que el vot no fos secret, per identificar els desafectes al règim i aconsellar-los (capisci?) que millorin l'actitud o marxin del país.

Per això compta amb els seus propis camises negres, un altre invent italià, que ja van demostrar al ple de Santa Coloma que entre la democràcia i Presidentorra, no dubten a l'hora de triar. Tan eficients són, que van despenjar-ne el retrat per dur-lo a un lloc més adient a la seva persona, és de suposar que una bodega o un lavabo públic.

Fa dos anys que estan amb la murga que les urnes són sagrades, i quan poden, s'hi pixen.