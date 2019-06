El Govern portarà al pròxim ple del Parlament el decret que regula els preus dels lloguers i que pretén reduir-ne l'increment. Hi ha un debat obert sobre l'efectivitat real d'aquestes mesures, i una oposició directa a la manera en què pretén fer-ho la Generalitat. Entre els que hi posen més pegues hi ha el mateix Consell de Garanties Estatutàries, que ha advertit en un informe que la pràctica totalitat de la norma (més de la meitat dels articles i dues de les disposicions transitòries) incompleixen de manera evident l'Estatut i la Constitució. El Govern afirma que s'està estudiant les objeccions i, fins i tot, s'ha obert a fer petits retocs al redactat. O sigui que ja sabem com acabarà aquesta història: el Govern tirarà pel dret, el Parlament votarà la llei, el Govern d'Espanya la recorrerà i el Tribunal Constitucional la tombarà. Un cop més estem davant de l'evidència que els que denuncien la conflictivitat lluny d'evitar-la, la busquen. Sentirem paraules plenes de bones intencions i carregades d'emotivitat, però els que de veritat tinguin la intenció de solucionar o pal·liar els problemes derivats d'uns preus desorbitats dels lloguers tenen l'obligació de fer-ho d'una manera possible i efectiva. Els planejaments urbanístics i la regulació del sol, l'impuls de la vivenda protegida, els usos que es donen als habitatges i tantes i tantes mesures que afecten directament l'especulació són responsabilitat gairebé exclusiva de les administracions pròpies (Generalitat i Ajuntaments) però els polítics han aconseguim que estiguem més pendents de les seves promeses que de passar comptes. Més que davant d'un problema de competències sembla el resultats de tanta incompetència. Però avui el que toca és carregar l'argumentari, que tot i que falta posar-hi data estem davant d'unes noves eleccions a causa de la paràlisi d'un govern que només treu bona nota en la generació de conflictes.