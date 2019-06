Immersió contra el supremacisme

Ja ho he explicat una altra vegada, però com que el missatge no arriba, hi torno: La millor ajuda al supremacisme consisteix en atacar la immersió lingüística com ha decidit fer-ho demagògicament la Junta d'Andalusia.

La immersió garanteix que tots els alumnes de Catalunya surtin del sistema escolar obligatori parlant i escrivint correctament en català i en castellà. Sense aquest sistema, molts d'ells sortirien només amb una llengua, i seria la castellana. Aquests alumnes estarien en desavantatge en la seva inserció laboral i social.

Un noi o noia de llengua familiar i social catalana està en contacte permanent amb el castellà als mitjans, al carrer, a les xarxes, al cinema, a la nova manera de veure televisió. És un contacte inevitable que el converteix de forma natural en bilingüe. L'escola li aporta la gramàtica. Acaba secundària dominant les dues llengües.

Un noi o noia de llengua familiar i social castellana en un barri de parla castellana pot viure tot el dia sense contacte amb el català. Mitjans, carrer, xarxes, cinemes i televisió li ho posen fàcil. El seu principal contacte amb el català és l'escola. Sense immersió, el contacte es redueix, i el bilingüisme efectiu és menor. Surt del sistema escolar amb una llengua i mitja. O amb una llengua i quart.

Ja he escrit alguna altra vegada que si jo fos supremacista advocaria per la doble línia: escoles en català per als «meus» i en castellà per als «altres». Així els «meus» tindrien tots els avantatges del veritable bilingüisme, i els «altres» es veurien reduïts a una posició subordinada. Com que el supremacisme em sembla repugnant, sempre i en tot lloc, defenso la immersió perquè és molt més útil a l'hora de promoure la igualtat d'oportunitats.

Els partits que governen Andalusia –PP, Cs i Vox– volen subvencionar les entitats culturals andaluses a Catalunya per «pal·liar els problemes» que originen en els seus fills les polítiques d'immersió. De fet, es tracta d'activitats educatives, culturals i folklòriques per mantenir les «arrels culturals i lingüístiques», però barrejar-hi la immersió és tota una declaració d'intencions.

Si volen ajudar els fills dels catalans d'origen andalús, valdria més que pressionessin perquè la immersió funcioni de veritat als barris i a les escoles on s'aplica de forma relaxada per evitar conflictes, i els que ho paguen són els nois i noies al final dels estudis.