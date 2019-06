Ajuntament d'Anglès 2007-2019

Pere Espinet i Coll Portaveu del grup municipal PAU (Per Anglès Units)

n Aquest passat dissabte, en la presa de possessió dels nous Ajuntaments, PAU va felicitar l'equip guanyador en les passades eleccions municipals.

Com a portaveu del grup PAU, vaig agrair als membres de la nostra candidatura tot l'esforç que plegats vàrem haver de fer per tal de poder estar presents a l'Ajuntament, ja que, malauradament, hem hagut d'enfrontar-nos a partits polítics que tenen «marca», i no cal dir que aquests ho tenen més fàcil. Ho vulguem o no reconèixer, les marques sempre atrauen. Malgrat tot, tenim representació.

PAU fa 12 anys que ens presentem al nostre poble, i podem dir amb el cap ben alt que som els únics que quedem de les eleccions del 2007; és a dir, a l'Ajuntament d'Anglès ja no hi ha representació ni de CiU, ni de PSC-PSOE, ni d'ERC, ni de la CUP.

Agraeixo novament als companys i companyes de PAU, així com al poble d'Anglès, i en particular a la gent que any darrere any està confiant en nosaltres.



Fent salut a la Devesa

JOSEP LLUÍS LUCERO GIRONA

n El 17 de juny vaig anar (com altres dies) a passejar i gaudir de la Devesa i practicar alguns exercicis a la instal·lació que l'Ajuntament ha situat a la zona de l'antiga hípica i que l'Associació de veïns de la Devesa-Güell demanava des de feia més de dos anys. Felicitats a tots, un èxit.

M'agradaria fer unes recomanacions a tots els usuaris i veïns, també als serveis de l'Ajuntament, per tenir cura d'aquesta instal·lació (i també d'altres).

L'Ajuntament podria posar vigilància (de tant en tant) per informar els usuaris i veïns i evitar que els brètols malmetin les instal·lacions i qualsevol lloc de la Devesa (pintades/grafitis, han robat dos pedals de bici i gossos «regant» els aparells).

Seria bo tenir-hi llum, una font, alguna paperera, dos o tres bancs i pàrquing de bicis.

Als usuaris (aquesta instal·lació és de tot Girona, igual que la Devesa), procureu mantenir el lloc en condicions i seguir les indicacions dels rètols i dels serveis municipals.

Tots som «voluntaris» i hem de col·laborar i d'ajudar a mantenir el territori en condicions, i els primers a donar exemple són els polítics. Però estan ocupats amb els «pactes».

Si us plau, col·laboreu-hi.

P.D. Els dies 18, 19 i 20 no hi vaig poder anar perquè l'Ajuntament estava fumigant els plàtans (amb líquids perillosos) sense informació adequada.



Una trobada casual

Lluís Torner i Callicó girona

El diumenge, setze de juny, l'endemà de la constitució dels nous ajuntaments, ens va posar tristos veure alguns dels tripijocs que es varen donar arran d'algunes coalicions fetes, més que pensant en els votants, o en la coherència de formar un bon govern, en l'afany d'ocupar l'alcaldia per bandejar el o la que havia guanyat per majoria simple.

Quan estàvem capficats pensant en aquesta qüestió, que en al­gun cas trobàvem fins i tot forassenyada, la trucada d'un company que ens convidava a assistir a un dinar popular ens va treure un xic de l'ensopiment. Es tractava d'una trobada organitzada pel Consell Parroquial de l'església de Sant Cugat de Salt, feta amb motiu de compartir-la amb els veïns del poble. El company que ens hi convidà –saltenc de tota la vida–, a títol de broma, va dir, com que cada vegada hi ha menys gent a missa, la intenció del mossèn és que, almenys, comparteixin l'a­mis­tat i la bona unió.

A la trobada hi varen concórrer unes dues centes persones de diferents edats que varen complir amb escreix l'objectiu proposat: compartir una diada, enmig d'un ambient de pau i d'alegre companyonia, talment com era d'esperar. Segur que entre els assistents hi havia maneres de ser i de pensar diferents, però el clima de bona unió, entre totes i tots, va ser total. Per això, a dins nostre, vàrem pensar: no podria ser igual en la política? Sigui com sigui, ho agraïm i felicitem els organitzadors de la trobada.