Dissabte es van constituir els ajuntaments resultants de les darreres eleccions. Sense excepció però amb més episodis de crispació que mai. Els incidents a diferents punts de la geografia catalana com Santa Coloma de Farners, Figueres, Barcelona o Sant Cugat no són més que el resultat de la crispació política i del cinisme polític. Hi ha una classe política que, constanment, juga a tractar els ciutadans com a babaus. I ens ho acabem empassant tot. Resultat que Junts i ERC governaran de forma conjunta a vuit municipis gironins. No només això. Junts també ha formalitzat acords amb els socialistes a sis pobles i ERC, a dos. Fins i tot en dos pobles de les comarques gironines ho faran de forma conjunta les tres principals forces polítiques. Han pactat segons les conveniències. Llavors, on queden els retrets que si uns són els del 155, altres els del 3 per cent, altres els traïdors a la pàtria... Tot plegat és un autèntic cinisme polític portat a la màxima potència. Però el més greu és que ens volen fer combregar amb rodes de molí i fer-nos creure que uns i altres són el dimoni. I resulta que no, que segons la seva conveniència i la seva quota de poder es pot pactar amb tothom. Obliguen llavors la ciutadania a manifestar-se i els manipulen. I encara queda pactar les Diputacions.