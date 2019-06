Els primers dies dels nous governs locals

Per fí ja s'han constituït els nous ajuntaments. Després de tres setmanes d'incertesa i amb alguns pactes inesperats, finalment tenim nous governs municipals que hauran de guiar els nostres pobles i ciutats durant els propers quatre anys.

Alguns regidors fa anys que hi són i saben com funciona la cosa, d'altres, dilluns van iniciar una nova vida que els farà estar molt propers als problemes dels seus veïns i els acabarà canviant la vida fins a nivells impensables a hores d'ara. Però la majoria il·lusionats per contribuïr al bé comú.

Dissabte es van configurar els nous governs i durant els propers dies i setmanes començaran a situar-se. És important, però, començar amb bon peu el mandat i això vol dir tenir en compte una sèrie de coses imprescindibles si volen començar bé aquesta singladura. Sinó, ja ho veuran més endavant quan les coses comencin a torçar-se o quan siguin conscients que revertir les coses és més complicat del que pot semblar.

Després d'anys assessorant a molts governs hi ha algunes coses que crec que són importants per tenir un bon mandat i que ara és el moment per tenir-les en compte.

En primer lloc, aprofiteu els cent primers dies. No tornareu a tenir l'atenció mediàtica i ciutadana de la que ara disposeu. Ara és el moment per deixar clares les prioritats del nou govern i quin sentit tindrà l'obra de govern dels propers quatre anys. A més, ara disposeu d'una comprensió que no tindreu d'aqui a uns mesos. Aprofiteu-la per fer arribar el missatge als vostres conciutadans. Deixeu-los clar de què anirà la legislatura i cap on va la ciutat. Després us costarà molt més.

Organitzeu un bon gabinet d'alcaldia. Ara és el moment per organitzar-vos bé. No tingueu pressa en definir l'estructura tecnicopolítica. Les presses mai són bones conselleres. Allò important és que les responsabilitats dels nous membres del govern estiguin d'acord amb les seves competències i coneixements i que els perfils tècnics i eventuals siguin professionals que ajudin al govern a fer millor la seva feina. Molts governs fan nomenaments que després han d'esmenar o s'estructuren sense pensar prou bé el nivell d'eficiència. Urgeix aprobar el nou cartipàs però és important que aquest estigui molt ben pensat, que tingui sentit i que estigui al nivell dels reptes que caldrà afontar. I en això els perfils són clau.

En tercer lloc, en cas que el govern sigui de coalició –com en molts dels nous consitoris– cal dedicar un cert temps a pensar com fer que la coalició funcioni. Això vol dir definir molt bé l'estructura del govern, la distribució de responsabilitats, la creació d'equips mixtes i, sobretot, l'establiment un protocol de funcionament de la coalició per tal de resoldre les crisis de govern, les discrepàncies i els malentesos, i òbviament, definir qui i com es vetlla pel funcionament estable de la coalició. Heu de pensar que formar un govern de coalició és un compromís entre diferents partits polítics que a vegades tenen interessos poc coincidents però que han de tenir com a objectiu que el mandat acabi havent complert els objectius i amb la màxima estabilitat possible.

Si el govern és de coalició és important definir un nou compromís amb la ciutadania. I això passa per un PAM (Pla d'Acció Municipal). Els diferents partits es presenten a les eleccions amb diferents programes electorals però amb els resultats sobre la taula, han d'arribar a acords amb altres partits per a poder governar. I això vol dir renunciar a coses i posar-se d'acord amb el que es vol fer. Cal que el nou govern coalicionat adquireixi un nou compromís amb els ciutadans en què deixin clar què es compromet a fer el nou govern en el proper mandat. Aquest PAM no pot ser una simple suma dels projectes dels diferents regidors. Ha de ser un projecte coherent compartit pels propers quatre anys. El «full de ruta» del nou govern.

És important també, teixir complicitats amb l'oposició, entendre quin és el seu paper en la política municipal i posar les màximes facilitats per tal que puguin treballar el millor possible i contribuïr també a la millora del municipi. Els municipis que funcionen són aquells que aprofundeixen en això i que no esmenen el que han fet els anteriors governs sinó que reconeixen el que s'ha fet bé i obren la porta al fet que els partits que no formen el govern contribueixin a la millora de la ciutat.

També és molt important adreçar-se als treballadors municipals i explicar-los què es vol fer i cap on anirà l'acció de govern. L'èxit de l'obra de govern depèn d'ells i ells són els que es relacionen directament amb els ciutadans. Per tot això, el mínim que pot fer un govern quan inicia un mandat és adreçar-se als treballadors municipals i explicar-los com funcionaran, quines són les seves prioritats i també, respondre als seus dubtes.

I finalment, és imprescindible que els membres del nou govern i sobretot l'alcalde o alcaldessa evitin quedar segrestats pel dia a dia de l'Ajuntament. Cal obligar-se a trepitjar carrer i no tancar-se al despatx. Molts alcaldes no han revalidat el seu mandat justament per oblidar això tan senzill.

Queden prou dies per poder començar el mandat amb bon peu. És questió de tenir-ho clar i posar-s'hi. De fet, hi ha temps fins al setembre quan de veritat començarà el nou curs polític. Sort i encerts.