Fa uns dies vaig veure per televisió una escena que em va deixar aclaparat i em quedo curt. Era una multitud que serpentejava en fila índia pels Himalaies nevats per arribar al cim de la muntanya Everest. Semblava la cua interminable que es forma per a un concert de Lady Gaga o per veure una final de Champions. Només que a vuit mil metres d'alçada i amb la gent molt nerviosa perquè es feien nosa els uns als altres, es produïen embussos, calia baixar i s'acabava l'oxigen. De fet vuit persones han mort per aquesta estúpida raó quan l'embotellament va allargar els temps previstos per les agències de viatges i no sé si els seus hereus podran reclamar o si els consolarà la indemnització que eventualment els correspongui. Amb la muntanya, com amb el mar, no s'hi juga.

Fins ara havia vist embussos en els Sanfermines, el Rocío, les Falles i altres festes de masses. També en certs monuments com la Sagrada Família, la Capella Sixtina o Angkor Vat. I també en alguns llocs com les cascades del Niàgara, Venècia, Machu Picchu, l'Alhambra o la mateixa Palma el dia en què tenim la «sort» que ens visiten vuit creuers per la incapacitat de gestió de les nostres autoritats. Però confesso que pensava que la muntanya Everest no els patia perquè només esportistes molt avesats podien enfrontar la seva ascensió. I sembla que no és així i que per poc que un sàpiga caminar, hi ha agències de viatges que el pugen a un fins al cim i després passa el que passa.

Martin Rees és un astrofísic britànic que no fa molt deia en una entrevista ( El Mundo, 24 de maig) que la Humanitat tenia un 50% de possibilitats d'extingir-se durant el present segle pel canvi climàtic, «una catàstrofe a càmera lenta», i per les noves tecnologies «tan poderoses com difícils de regular». Perquè afegia «és la primera vegada en 4.500 milions d'anys de vida de la Terra que una espècie, la nostra, té el futur del planeta a les mans. Si ho fem malament, podem provocar una extinció massiva». Sona alarmista i ho és, perquè encara que només som el 0,002 de la vida del planeta (el 84% són plantes), els humans som aquests depredadors triomfants que diu Yuval Noah Harari que ens hem fet els amos i podem espatllar-ho tot, fins i tot per distracció, ja que els polítics només pensen a quatre anys vista i aquesta és mala recepta per tenir cura de l'únic hàbitat que tenim. I si no pensem prou en el canvi climàtic, tampoc pensem en els efectes de la superpoblació.

I no em refereixo a Espanya o a Europa, que tenim el problema contrari de l'envelliment, sinó al món en general. Ara som 7.200 milions d'éssers humans i serem 9.700 el 2050, 2.500 milions de persones que naixeran majoritàriament al tercer món on Àfrica es durà ni més ni menys de 1.300 milions de naixements que aconseguiran que, per exemple, Nigèria arribi als 800 milions d'habitants. Serà un món en què el 60% de la població viurà a Àsia, un 20% a l'Àfrica i el 20% restant entre Europa i les Amèriques. I darrere de la població se n'hi aniran els diners com prova el fet que ja avui el 40% del PIB mundial està a la regió d'Àsia-Pacífic.

La combinació de fort creixement poblacional amb els efectes de l'escalfament global tindrà efectes acumulatius, se sentirà a tot arreu i produirà des d'un augment dels desequilibris en la distribució de la riquesa, fins a canvis que esdevinguin inhabitables a molt curt termini llocs avui considerats paradisíacs com les illes Andaman o altres del Pacífic que tot just sobresurten uns metres sobre el nivell del mar. Però no només allà. I això multiplicarà el problema dels refugiats per desastres ecològics que l'any passat ja van aconseguir la xifra de 18 milions de desplaçats, 7 més que els que produeixen les guerres. En tot cas haurem de prendre mesures per evitar destrossar no ja l'Everest, que em fa pena però em queda molt lluny, sinó les nostres pròpies ciutats que d'una banda es beneficien i per una altra pateixen de les masses que les envaeixen i utilitzo voluntàriament aquesta paraula en lloc de dir que les visiten. Tinc edat suficient per haver estat tot sol a l'Acròpolis, a la Gran Muralla, en Pati dels Lleons o a la cova d'Altamira, llocs que ara estan tancats, has de demanar hora o has de bracejar amb multituds per obrir-te pas i poder veure alguna cosa. El turisme ens va obrir en el seu dia els ulls a altres realitats (com la democràcia) i va augmentar el nostre nivell de vida, però ara el primer afortunadament ja no el necessitem i pel que fa al segon, resulta que ens porta també molts inconvenients com la massificació de nuclis urbans i platges, la pujada dels preus de l'habitatge i la consegüent «gentrificació» de les ciutats, la contaminació dels ports, els embussos a les carreteres per l'augment de cotxes i pels eixams de ciclistes arribats d'altres latituds... Podria seguir però això és una cosa que vostès pateixen igual que jo. Aquesta és la raó per la qual cada vegada apareixen més grups de ciutadans preocupats que ens unim per evitar el deteriorament del món que deixarem als nostres fills. Perquè ens acabarà passant el mateix que avui passa a Venècia o a l'Everest si no prenem mesures a temps. O sigui, ara mateix.