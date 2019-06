La fe s'acaba amb el mòbil

La fe i la modernitat tenen una relació problemàtica. La tecnologia la carrega el dimoni, és sabut. «Una imatge val més que mil paraules» era un lema encertat per representar les paràboles en temps on la paraula era escrita. Per això també les constants apel·lacions al «verb es va fer carn» i les aparicions marianes. Però les creences han entrat en declivi global amb la generalització de l'audiovisual.

L'última d'aquestes «mariofanies» reconegudes per l'Església catòlica es va produir a Bèlgica. Mariette Beco, nascuda a Banneux, va assegurar en la dècada de 1930 que havia tingut 8 aparicions de la Mare de Déu, entre el 15 de gener de 1933 i el 2 de març del mateix any. La nena de 12 anys va veure una dona vestida de blanc, que va dir-li que era la Verge dels Pobres, i li va dir: «Creieu en mi, jo creuré en vosaltres». En una visió, la Verge va demanar a Mariette reservar aigua d'una petita font i després va declarar que la font curaria els malalts. Avui brollen al voltant de 7.500 litres d'aigua al dia i s'han notificat nombroses curacions miraculoses. És l'últim gran miracle oficial. Només l'Església copta a Egipte ha aprovat epifanies recents i fa una dècada. Des que s'ha inventat el telèfon mòbil amb càmera, la fe ha entrat en crisi. Si no ho veig, no m'ho crec