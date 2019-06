El periodisme s'autoimputa

Antonio Moreira Antunes és un caricaturista polític de Portugal, país que respecta molt aquest gènere. The New York Times té fama de ser el millor diari del món. La seva edició internacional reproduïa els dibuixos de Moreira a Expresso. Un d'ells va ser considerat «antisemita» i «el millor diari del món» ha deixat de publicar caricatures. La il·lustració presentava el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, com un gos guia amb una corretja que portava l'estrella de David, portant un cec Donald Trump tocat per una quipà (el casquet de coroneta dels jueus practicants). Cap lectura desinteressada –excepte l'analfabeta en caricatura– pot veure en aquest dibuix l'enemiga als jueus, la seva cultura o la seva influència, llevat que Netanyahu representi a tots els jueus (no el semític, que inclou els palestins). L'estrella de David i la quipà identifiquen i contextualitzen un missatge fàcil que ni revela res ni exacerba la crítica: la política israeliana és seguida cegament pel president dels EUA.

En considerar la caricatura un error, The New York Times accepta la raó d'una part del poble d'Israel, d'una altra més petita dels jueus, de l'ínfima dels semites i desatén la resta dels seus lectors, que tenen dret a la varietat d'opinions, fins i tot les que dissenteixin del Govern israelià, que ja controla el diari Yediot Aharonot, per escàndol en el país. En retirar les caricatures, The New York Times amputa una part del seu periodisme. Els orígens de la premsa informativa són inseparables de la satírica; la caricatura estava plenament desenvolupada quan la resta dels gèneres eren seminals. Si actual igual amb una notícia, una entrevista, una crònica o un reportatge es veurà a què es dedica.