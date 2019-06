La millora del ferm a la carretera dels Àngels

Joan Benet Girona

Dies enrere es va fer un nou asfaltat a la carretera dels Àngels. No és un asfalt com els que estem acostumats a veure a carrers urbans i d'altres, sinó que és un asfalt on la grava sobresurt de l'asfalt. Potser perquè no s'ha fet servir el rodet que compacta el material. El pas dels vehicles van fent el servei de compactació i a més desplaçant la grava sobrant als laterals. I no sols això, sinó que no s'ha anivellat. I això, si ho noten els vehicles a motor més ho noten les dues rodes i també baixant ja que als revolts s'ha d'anar amb més cura. Jo no soc entès, però el que em sembla és que ha estat un asfaltat barat, amb algun ressalt vora el pont passar el Km1. Per cert, l'únic pont fins als Àngels és un del defectes dels que hi ha. I no sols aquesta s'ha asfaltat així sinó també la de Sant Grau, Llagostera i la d'Osor, que sàpiga. Ara, temps al temps, a veure si al final quedarà com la de Montnegre. El rètol de l'inici diu «Millora del Ferm.» Però ara per ara no s'hi veu.



Un nou fi de curs

Lluís Torner i Callicó girona

Arribat el final de juny, pels volts de Sant Joan, comencen les vacances escolars per a tots els nivells d'ensenyament. Segons sigui l'edat i els estudis que estan cursant les i els alumnes, sol ésser una etapa que comporta un munt de sensacions diferents; per a uns, sobretot les i els més jovenets, per un costat els reca deixar de veure aquells amics que han anat fent al llarg del curs, mentre que, per l'altre, ho compensen amb la joia de començar unes llargues vacances, que els donaran més llibertat de fer coses que potser no han pogut fer durant el curs. Aquests, normalment, no tenen massa preocupació per qüestió de les notes; però, en canvi, pel que fa als de més edat, especialment per les i els que estan cursant cinquè o sisè –batxillerat– o els que es preparen per la universitat, són dies de neguit per veure si les qualificacions que els permetran o no encetar l'estiu satisfactòriament.

Sigui com sigui, als que ja som grans, veient els nostres nets i netes, tot i que avui el programes i sistemes d'ense­nyament són molt diferents als que foren els nostres ens porta un munt de records d'aquell llunyà temps d'estudiants.

Avui, veient les imatges que donaven les notícies, el que ens ha emocionat molt és veure l'actuació de les professores i professors dels infants i joves que estan hospitalitzats. Si per ser un bon mestre l'ensenyament requereix bona dosi de vocació i psicologia, quanta més no n'hi han de posar aquells que han d'impartir-lo envers un alumnat que està passant uns moments molt delicats; sincerament són d'admirar. Tots en general però, aquests darrers, encara més. És el nostre parer.



Mòbil i accidents

Eulàlia Isabel Rodríguez Pitarque Torroella de Montgrí

Divendres passat en una entrevista a El món a RAC1, el director general de la DGT, Pere Navarro, deia a Jordi Basté que l'ús del mòbil al volant s'havia convertit en una de les causes principals dels accidents automobilístics. Alhora aprofitava l'entrevista per fer una reflexió sobre l'ús excessiu de l'aparell des del punt de vista social.

Aquesta reflexió sobre la societat addicta al mòbil on estem és una de les moltes altres que recomano d'escoltar si no s'ha fet, d'aquesta interessant i necessària entrevista i que es pot trobar al web de l'emissora.