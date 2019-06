Una moneda pròpia

Hi ha en el món enormes quantitats de diners fluint per les vies més insospitades. Els diners neixen en els bancs centrals, recorren distàncies inversemblants, creuen fronteres, travessen desenes de països i desemboquen a Google, és un dir, o al Facebook o a la Coca Cola, no sé, no resulta fàcil seguir-los la pista. Durant el seu recorregut, se li sumen afluents que venen d'aquí i d'allà, provocant crescudes que modifiquen les lleres i remouen els llims del fons. D'aquí que sovint arribin bruts als seus destins finals. No importa, perquè els diners són rentables. Si busques a internet el sintagma «rentat de diners», trobes més de cinquanta milions d'entrades. A més de rentar-lo, el pots blanquejar, com les dents, és igual el fastigós que s'hagi posat al llarg de la seva aventura existencial.

Els diners amb què vostè paga el rebut de la llum són un d'aquests afluents. Un afluent petit, és clar, tot just un rierol, però la suma de tots els rierols dona lloc a cabals increïbles que se sumen a la corrent principal per desembocar en els Soterranis del Tio Gilito. Això del Tio Gilito és una llicència per fer veure que els diners grossos arriben a molt poques mans. Vostè i jo estem acostumats als diners petits, que és el que escup el caixer automàtic per aquests llavis sense dents, però de pur acer, al qual acudim de forma regular com els penitents van al confessionari. Tinc molt estudiada aquesta ranura que mai s'equivoca. No s'ha donat el cas que, sol·licitant-li cent euros, n'escopís cent vint. Els caixers automàtics són contenidors de fluxos. No tenen pèrdues, en fi, encara que siguin molt ancians. Els diners adopten unes formes o altres segons els hi convingui. Part del seu viatge el fan en dòlars, part en euros, lliures i altres disfresses, i part en moneda digital. Les monedes digitals són com aquests rius que s'amaguen sota terra aquí per emergir misteriosament allà transformats pel soterrament. La majoria de les vegades els rius de diners es cobreixen de forma artificial, amb enginyeria civil, per evitar que el públic, des dels ponts, observi la manipulació a què és sotmès pels especuladors. Ara diuen que Facebook crearà una moneda pròpia.