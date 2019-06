Susagna Riera, una alcaldessa valenta

Susagna Riera és la primera dona alcaldessa en la història de Santa Coloma de Farners. Fou la cap de llista de Junts i només les pressions del president de la Generalitat, Quim Torra, li privaran de poder completar tot un mandat amb la vara. Al final, s'ha hagut de conformar a presidir l'Ajuntament els primers dos anys. El seu substitut serà el candidat d'ERC, Joan Martí, que, segons el pacte signat a darrera hora, completarà la legislatura.

Del lamentable espectacle del ple de constitució ja se n'ha parlat molt. Per uns moments la sala d'actes de l'ajuntament de Santa Coloma es convertí en una mena d'assemblea veneçolana on els tics dictatorials s'imposaren a la democràcia. El lamentable paper del secretari permeté que uns quants cupaires i uns quants republicans, enmig d'un xàfec d'insults, ajornessin el ple i avortessin un pacte signat entre Junts, Independents de la Selva i PSC.

Aquests propers mesos l'alcaldessa, que és una política valenta, haurà d'esmerçar molts esforços per tal de recosir una ciutadania dividida a causa dels aldarulls i enfrontaments de fa pocs dies. I Susagna Riera ho pot aconseguir. Fins arribar a l'alcaldia no ho ha tingut fàcil. Li han posat paranys fins al darrer moment, però ha assolit l'objectiu. Fou candidata de Junts a última hora, quan fins i tot perillava la candidatura a causa d'un exalcalde convergent que volia continuar remenant les cireres. Al final Riera va acceptar encapçalar la candidatura, després del candidat fallit proposat per l'exalcalde i acceptat per Torra. No s'ha d'oblidar que el trencament de Convergència a Santa Coloma de Farners fa uns anys fou molt traumàtic i acabà amb l'expulsió de militants històrics del municipi. De la crisi en sorgí un nou partit local, Colomencs pel Canvi, del qual Susagna Riera fou la lideressa.

Aquest grup estava format per històrics convergents que criticaven les polítiques de l'alcalde de CiU. Es van oposar a portar aigua des de la desalinitzadora de Blanes amb aquella famosa campanya de «Volem aigua del Pasteral» i van denunciar la despesa que suposava la piscina coberta que comportà una suspensió de pagaments, amb molts proveïdors afectats que no van cobrar la feina feta.

I aquesta tasca d'oposició valenta i a contracorrent de Colomencs pel Canvi l'ha patit la llista de Junts, que ha vist com sorgia la candidatura d'Independents de la Selva, que signà un pacte i que el va trencar a la mateixa tarda del mateix dia de l'ajornament del ple. El candidat, Pep Prat, fou acusat per ERC de cercar una dedicació exclusiva, atès que perdria la possibilitat de ser un proveïdor de l'Ajuntament. Entre les acusacions d'uns i les pressions de Torra al darrer moment va trair Junts i el PSC, amb els quals havia signat i presentat públicament el pacte.

Amb tot aquest panorama, i amb els silencis dels mitjans independentistes i dels protagonistes dels aldarulls del lamentable ple de constitució, Susagna Riera comença el mandat. Té prou experiència municipal com per sortir-se'n, malgrat no gaudir del suport de Torra i de veure's obligada a compartir govern amb una ERC local que no va saber gestionar la seva victòria electoral. Ara és el moment de governar, de cicatritzar ferides i de treballar pel futur de Santa Coloma de Farners. Seria bo que tots els implicats sabessin deixar de banda els personalismes i situar el municipi com un dels motors econòmics de les comarques gironines. De moment, l'alcaldessa ja ha fet una crida al diàleg amb els vilatants i a superar el traumàtic episodi dels darrers dies. És una bona manera de començar una nova etapa.