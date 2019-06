50 anys de Stonewall

El 28 de juny de 1969 és va produir, a la ciutat de Nova York, l'anomenada revolta de Stonewall. Aquesta revolta va ser el tret de sortida dels nous moviments d'alliberament LGTBI. Si bé abans de la Segona Guerra Mundial va existir un variat grup d'associacions que lluitaven de forma incipient pels drets de lesbianes i gais, la tenalla que va representar el feixisme i l'estalinisme els va liquidar físicament. No oblidem que el triangle rosa, símbol internacional de la comunitat gai, era la marca que els nazis col·locaven als homosexuals masculins en els camps de concentració (a les lesbianes se'ls hi col·locava un triangle negre del grup dels antisocials).

La nit del 28-J l'Stonewall Inn, un bar gai del barri de Greenwich Village, va patir una de les periòdiques batudes policials que es realitzaven contra els llocs de trobada gais. En aquest bar trobaven l'excusa per abocar tot el seu odi contra unes persones que consideraven pitjor que escòria, no solament eren dissidents sexuals i transsexuals, la majoria també eren emigrants i negres. Però aquella nit els suposats xaiets és van revoltar enfrontant-se a la policia i fent-los retrocedir. Els disturbis van durar 5 nits i d'ells van sortir organitzacions com el Gay Liberation Front.

Aquest any fa 50 anys de la lluita del moviment pels drets i les llibertats de les comunitats LGTBI. Les comarques gironines no han estat alienes als canvis socials que aquesta lluita ha comportat, com demostra el sorgiment de diferents entitats arreu del territori.

Centrant-nos en la ciutat de Girona podem dir que comença a reconèixer la seva diversitat. Des de 1988 quant es crea la primera entitat LGTBI a la ciutat (El Front d'Alliberament de Catalunya) fins aquest moments en el que existeix un consell municipal LGTBI, la lluita dels col·lectius s'ha fet patent al llarg de tots aquest anys.

El pas de vianants de la diversitat a la plaça Independència, o la fa poc inaugurada placa en reconeixement de l'activisme LGTBI, i en record dels 50 anys de la revolta d'Stonewall, són mostra de l'incipient visibilitat de la Girona plural i diversa.

Però encara queda molt camí per transitar, encara cal reforçar la lluita contra les agressions directes LGTBI-fòbiques i de les incitacions a l'odi i la discriminació contra els col·lectius LGTBI, també cal fer passes decidides per implementar en tots els nivells educatius la diversitat sexual i d'identitat de genere, fent que la pluralitat de ser i sentir humana no sigui considerada una anomalia, uns objectius que la que vol ser ciutat educadora no pot obviar.

Aquest 28 de juny lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals, intersexuals i tota la dissidència que vol escapar de l'estreta cotilla de les etiquetes tornarem a sortir al carrer com fa 50 anys.