El trànsit i les vacances

Santi Suñer Vicens SALT

Comença la sortida de vacances, la Setmana Santa o Nadal, etc. Ho anuncien a bombo i plateret per la tele, marxaran de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 500.000 vehicles en direcció a platges, segones residències o a esquiar, etc.

La meva pregunta és per què els de Girona, Tarragona i Lleida no sortim mai en aquesta notícia? Crec que tinc la resposta.

Perquè si nosaltres, els de ­Girona, Tarragona i Lleida marxéssim de vacances ells no podrien anar a comprar a les botigues, a dormir als hotels i tampoc ­esquiar o a banyar-se etc. Perquè no hi hauria gent per fer la feina.

Una vegada vaig anar visitar un familiar que estava malalt a la pastisseria més coneguda de la Bisbal d'Empordà. A la botiga hi havia cua i jo directe a la dependenta i de cop i volta un se­nyor cridant vermell com una tomata, encara que no sigui d'aquest poble també tinc dret a viure, la gent està molt cremada.



La Dora ha fet 102 anys

Manuel Macipe Sanchez barcelona

El passat cap de setmana la Dora va fer 102 anys a la Residència per a gent gran de Sils. Va tenir la presència de l'excel·lentíssim senyor alcalde, que li va oferir un ram de flors i unes paraules de gratitud col·lectiva pel que s'intuïa la seva trajectòria de vida en aquests 102 anys.

Vaig sentir un profund orgull per les nostres institucions en veure que un dels primers actes del senyor alcalde que recentment estrenava el seu càrrec va ser l'homenatge a una persona centenària.

No vull deixar passar l'oportunitat per agrair el detall de l'alcalde i de tot el consistori i del servei social de la Residència per a gent gran de Sils per a les persones que amb el seu treball, il·lusió, esforç i solidaritat han fet possible que les generacions que venim darrere gaudim malgrat les dificultats, d'un món de benestar impensable quan la Dora va néixer al juny de 1917. Gràcies de tot cor.



Cala Montgó protegeix la sorra

Carles Font Planella Cala Montgó

Sovint les coses decidides des del despatx no tenen consens al territori. La nova limitació de la zona de bany a cala Montgó no agrada, sinó que ens ha enfurismat.

La normativa existent es pot aplicar fàcilment a platges grans com Sant Pere Pescador, Platja d'Aro,... però, segons quines cales al llarg del temps les limitacions han estat acordades per usuaris i institucions segons criteris de pes.

En tots els llocs han de conviure els usuaris, totes les activitats nàutiques de lleure i, sobretot, protegir l'entorn marí de la Costa Brava.

Cala Montgó pertany als ajuntaments de Torroella de Montgrí i l'Escala, i forma part del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, i entenem que el primer objectiu hauria de ser protegir la praderia de posidònia oceànica, que també està dins la protecció màxima europea de la Xarxa Natura 2000.

Doncs, aquest any, des d'un despatx, si no no entenem la decisió, i sense consultar al territori ens han considerat com a platja gran i han aplicat la limitació de 200 metres a tota la platja. Això ha fet que la zona nova de bany no té en compte protegir la zona de posidònia i les nacres que tanta sensibilitat i respecte havia tingut pels veïns de cala Montgó. Tot el contrari, les embarcacions fondejant lliurement amb les seves temibles àncores.

Només demanem respectar el rètol-missatge de la Generalitat de Catalunya que tenim al passeig de què tant orgullosos ens sentim. Una zona de bany gran que allargui als laterals per protegir la posidònia i les nacres, que puguem nedar fins a elles. I sobretot, que el parc nombrós d'embarcacions pugui tenir el fondeig d'estiu a la sorra com s'ha fet sempre i no derivar-los cap al parc de posidònia.

Si us plau, fem territori no despatx.