tribalitzar la societat

Hem vist moltes vegades com la majoria dominant i les elits polítiques i econòmiques cometien l'error de dificultar l'exercici de la llibertat d'expressió a les minories dissidents. Per exemple en l'aplicació de la llei mordassa, o amb campanyes per desprestigiar o silenciar els crítics amb l'statu quo.

Però en els darrers anys, també hem detectat com, a vegades, les tornes canviaven: grups minoritaris organitzats pretenen convertir en delictives totes les manifestacions que critiquen o censuren la seva forma de vida, les seves idees i la seva conducta. Només legitimen i toleren aquelles opinions que avalen les tesis que ells defensen.

Alguns col·lectius volen que les seves preferències i reivindicacions acabin esdevenint normes coercitives que els blindin davant de qualsevol crítica. És una de les principals amenaces que té la nostra democràcia imperfecta.

No són pocs els casos de coacció, persecució, i intimidació violenta que s'han viscut en els darrers mesos a casa nostra. Emparats en una suposada defensa de la llibertat d'expressió, col·lectius de tots colors i orientacions han exhibit la seva superioritat moral per imposar el seu discurs.

Correm el perill de passar d'una situació d'igualtat -tractar igual persones que pensen diferent- a una societat tribalitzada.