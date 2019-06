El director de l'Imserso, CCOO i UGT menteixen

Fa algun temps, podríem dir força anys, que hi ha establert un vertader nyec-nyec entre l'Imserso i els hotels que col·laboren en els seus programes de vacances subvencionades per a la gent gran. Mentre que els hotelers opinen que 22,5 euros per persona i dia –IVA inclòs– en règim de pensió completa, més assegurances i activitats, és un preu que els aboca a treballar amb pèrdues, el responsable del Ministerio de Sanidad Consumo y Seguridad Social, del qual depèn l'Imserso, des de fa varis anys es neguen en rodó a negociar el més mínim augment.

Recentment el Ministeri ha publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el plec de condicions on figura el preu dels serveis que han de prestar els hotelers als beneficiaris del programa els quals romanen invariables, la qual cosa ha comportat que, en defensa del interessos dels seus associats, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha presentat davant del Tribunal Adminsitrativo Central de Recursos Contractuales un recurs contra els esmentats plecs de condicions. Al mateix temps, els dos sindicats obrers, majoritaris a tota l'Estat espanyol en el sector de l'hostaleria, Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General de Treballadors (UGT), han escampat per tots els mitjans espanyols de comunicació sengles comunicats pràcticament idèntics en els quals asseguren, entre altres inexactituds, que els establiments hotelers que treballen en el programa Imserso en les diferents zones vacacionals de l'Estat –Catalunya inclosa–, perceben entre 23 i 42 euros diaris per persona i dia –IVA inclòs– pels serveis d'allotjament en règim de pensió completa, assegurances i activitats recreatives cada nit incloses, la qual cosa és radicalment falsa. A més a més, aquesta falsedat ha estat repetida de forma reiterada pel director general de l'Imserso en les seves habituals compareixences públiques.

No ha tardat la CEHAT de posar les coses al seu lloc amb un dur comunicat enviat als mitjans d'abast estatal on de manera taxativa ha acusat ambdós sindicats i el director general de donar informacions no només falses sinó deturpades amb l'evident intenció de desprestigiar l'empresariat hoteler. La veritat és, segons la CEHAT, que cap del hotels que treballen en els programes de l'Imserso en les zones que acullen la major part de l'oferta, perceben quantitats superiors als 22,5 euros per persona i dia, en les esmentades condicions. Aquest maligne hàbit de propagar fake news no aconsegueix altra cosa que enrarir l'ambient i dificultar que hotelers i l'Imserso s'entenguin i arribin a acords per solucionar el conflicte de manera satisfactòria per a les parts implicades, en benefici del sector hoteler, dels seus treballadors i, cal no oblidar-ho, també dels usuaris dels programes de l'Imserso.

Farien bé els sindicats en preocupar-se més per defensar precisament els drets dels treballadors de les empreses que participen en els programes de l'IMSERSO, en lloc d'entorpir les negociacions enrarint l'ambient. Resultaria molt més intel·ligent que col·laboressin perquè les negociacions entre les dues parts arribessin a bon port, atès que, si per la deficient gestió que està portant el Govern de l'Estat, l'invent se'n va en orris perillen molts de llocs de treball del sector de l'hostaleria en perjudici del molts dels seus afiliats i també de molts d'altres que no ho són.