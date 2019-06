Quan els populars parlen de «descarmenitzar» Madrid, l'inconscient individual ho associa a una forma de desinfecció. Potser també el col·lectiu. Als lavabos d'alguns bars encara es troba un amb el cartell de «Desinfectat i desinsectat». I als excusats dels hotels, per a tranquil·litat del nou hoste, col·loquen una banda de plàstic que ve a significar el mateix: que no hi ha gèrmens del client anterior. Som gent neta. Ja no ens maten els bacteris; ara ens mata l'aire del centre de les ciutats. Per aquest motiu els seus cascos històrics, en tots els països civilitzats, s'estan tancant al trànsit. Passa un la tarda a la plaça d'Espanya i torna a casa cinc o sis anys més vell. No per Espanya, sinó per l'atmosfera.

Carmena no va aconseguir fer de Madrid una ciutat neta. Deu ser difícil, tot i que hi ha models com Oviedo, Vitòria o Bilbao, en aparença imitables. Però no va poder, aquesta és la veritat, o no en va saber, o no va tenir voluntat per fer-ho, ves a saber. En canvi, es va proposar oxigenar el centre i es va inventar el Madrid Central, que, segons sembla, en la seva curta existència, ha funcionat. Tal és almenys el que assenyalen els mesuradors de la puresa de l'aire distribuïts en diferents punts de l'urbs. Darrerament podia un passejar per les artèries principals de la capital sense necessitat d'escurar-se els bronquis i bronquiols a la nit, abans d'anar-se'n al llit. Madrid Central potser podria millorar-se o modificar-se, però constituïa un signe de progrés en un entorn de barbàrie ecològica.

S'ha dit moltes vegades que l'oxigen no és de dretes ni d'esquerres, ni tan sols de centre. L'oxigen és la condició fonamental per a l'existència de la vida. Però arriben els populars a l'alcaldia de Madrid i el primer que se'ls ocorre és contaminar-lo. I en diuen d'aquesta operació «descarmenitzar Madrid». Quan la ideologia es cola en assumptes que li són aliens, com ara la gastronomia o el ball, es fa el ridícul. No hi ha un cocido d'esquerres i un altre de dretes, per dir-ho ràpid. No hi ha un xotis de centre. La cura del medi ambient hauria de ser una preocupació universal. El que passa a Madrid pot passar a la seva ciutat a causa de l'ofuscació en què ha entrat la política. Poseu-vos a cobert.