Rivera va a totes

Albert Rivera està repassant tota la bibliografia del mercat al voltant de «dir no» mentre la pressió fa cruixir Ciutadans perquè, molt liberalment, deixi fer, deixi passar a Sánchez de l'escó a la Moncloa.

Es vol que Ciutadans actuï com un partit de centre, però l'aposta de Rivera és apoderar-se de la dreta i té a mà aconseguir-ho. El PP, en caiguda, va treure 66 escons i Ciutadans, en ascens, 57; però aquesta diferència notable de 9 diputats la van marcar només 300.000 vots, un 0,8%.

Aquests dies, mentre el focus abrasador busca Albert Rivera i troba Inés Arrimadas, Pablo Casado comença els exercicis de rehabilitació i abandona la dieta tova gràcies a l'alleugeriment de Madrid.

Albert Rivera va néixer a la política nu, però acompanyat per intel·lectuals chic fa 13 anys i fa només 6 tenia la seva frontera marcada a Catalunya. Des del seu vagit antinacionalista fins aquest augment de la freqüència i amplitud respiratòria no ha fet més que créixer, però sempre amb canvis en els termes ideològics de Ciutadans, que va ser antinacionalista socialdemòcrata i ara és liberal i nacionalista espanyol com el que més, que és Vox , aquest incòmode veí.

Ciutadans ha crescut en tots aquests anys perquè Rivera sempre ha vist el següent, Amèrica des del Guadalquivir, i ara albira el latifundi de la dreta, vol ser la dreta i és la dreta i vol dir no i és no i si s'absté el centren i perd el que vol. El seu problema no és el PSOE, és el PP. Si es doblega i s'absté es queda al centre, però si apreta les dents i aguanten les quadernes del partit aconseguirà el que busca. Aquest polític, sobrat per dins i borde per fora, fa servir màrqueting agressiu perquè no va per menys que a totes.