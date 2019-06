La C-32, on la democràcia també implosiona

El rebombori al voltant de la perllongació de l'autopista C-32 no ve de nou. En la campanya electoral anterior, 2015, els caps de llista de PDeCAT, Jaume Dulsat, i ERC, Jordi Orobitg, varen signar públicament, –per això els cito explícitament–, la promesa de sotmetre a consulta ciutadana els temes rellevants pel municipi de Lloret de Mar. En un ple s'havia aprovat sotmetre a consulta ciutadana el projecte d'autopista C-32. Tots dos entraren a l'equip de govern, el Sr. Dulsat, l'alcalde. Al cap d'un temps es presentà el projecte, amb un nou tram, desconegut fins al moment per la que allargava el projecte, fins als límits el PEIN de Cadiretes-Ardenyà.

L'alcalde, Sr. Dulsat, va fer una compareixença en premsa. Se li va preguntar sobre la consulta ciutadana. Va contestar, jo hi era present: es va decidir en ple, el ple és el que mana. Al següent ple, es va revocar l'acord de ple de consulta ciutadana. I s'hi varen revocar promeses electorals dels dos caps de llista, i un regidor que va deixar el partit on militava i va passar a no adscrit, si fins llavors encapçalava manifestacions contra la C-32, en veure el projecte que destruïa encara més entorn, s'hi va unir de bon grat. En la recent campanya electoral, una exregidora del PDeCAT va afirmar que des la direcció del partit s'havia pressionat els polítics locals perquè no se celebrés la consulta.

Blanes mantingué la paraula i feu debat públic i consulta ciutadana. L'alcalde, favorable a l'autopista, va celebrar però la consulta amb pulcritud, un punt burocràtica. Va sortir resultat nítidament contrari. Lloret va fer consulta ciutadana per via no institucional, amb una sabata i una espardenya. A la ciutadania se li va negar, fins i tot, un debat públic i oficial entre ambdues opcions. Resultat contundentment contrari. El conseller de Territori anunciava per la baixa participació que no entenia que fossin vinculants els resultats ni tant sols de Blanes. Convenció de Venècia: no es pot tenir en compte la participació, perquè pot afavorir una de les parts. Justament el malabarisme de la Conselleria per ignorar el resultat de la participació ciutadana.

D'ençà aquell llunyà 2015, quantes vegades l'alcalde de Lloret (PDeCAT), o el mateix regidor de Medi Ambient (ERC) s'han reunit amb entitats ecologistes fins al dia d'avui? En planificar polítiques, plans urbanístics, requalificacions, en els inicis del disseny, quantes vegades es reuneixen, consulten, s'escolten els sectors de la societat que defensen preservar l'entorn? No són ciutadania de ple dret?

Per contraposició, quantes vegades es reuneixen amb associacions empresarials? El Pla de Turisme per Lloret, l'anterior i l'actual, recull planificacions urbanístiques. Gremis empresarials dissenyant l'urbanisme? El que és inquietant doncs és que deduïm que no es reconeixen com a interlocutors la resta d'agents socials a Lloret?

Perquè aquí també està en joc la democràcia. La C-32 talla d'arrel amb el rerepaís de la Selva Marítima tradicional, natural i cultural. I escapça també els fonament de la democràcia i els drets del conjunt de la ciutadania.