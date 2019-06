Tenim una democràcia molt, molt pobre

Aquests dies soc un espectador astorat de la quantitat de ximpleries que es diuen en relació amb la investidura de Pedro Sánchez. D'entrada no saben si governar amb la dreta –Ciutadans– o amb l'esquerra –Podem. Trobo que d'entrada no tenir una idea clara sobre aquesta qüestió ja ens diu moltes coses.

No entenc tampoc aquesta idea tan estesa que si pots fer un acord en una hora o en sis mesos, millor fer-ho en sis mesos. Denota també una falta de decisió i objectius molts clars. Però el que em sulfura més són arguments patilleros com que no es pot fer un govern del PSOE amb UP perquè la suma de PSOE i UP no dona majoria absoluta. I què? Però el PSOE sol suma només 123 diputats que és menys que 165 com qualsevol estudiant de vuit anys sap. L'altre argument ximple és que vol un pacte de cooperació, sense explicar què vol dir, i oferint responsabilitats polítiques de director general sense ministres. Però a quina ment malalta li passa pel cap?

Encara són pitjors els arguments de la premsa conservadora que diu que no hi pot haver ministres d'UP per raons d'Estat i pels secrets d'Estat. No s'adonen que això és un argument propi d'una dictadura, o almenys d'una democràcia vigilada, on els representants del poble tenen vedats alguns nivells de l'Estat? La sobirania no rau en el poble? O només en la part de dretes? A veure si ens entenem, el PSOE va aconseguir 7,4 milions de vots, 4 milions menys que els que aconseguia José Luis Rodríguez Zapatero el 2008. UP en va treure 3,7. Per tant, un govern PSOE/UP representaria 11,1 milions d'espanyols. Trobo increïble que el candidat no encapçali les negociacions amb aquells que el van fer president de govern UP, ERC, PNV, etc. Sumarien entre tots 13 milions de vots. I no puc entendre que pretenguin que els voti tothom a canvi de res. A més van pactar fa un any amb UP i no van complir els acords tot i que portaven la firma de Pedro Sánchez. Ara demanen xec en blanc un altre cop. On han estudiat historia? Democràcia? Parlamentarisme? A més la militància socialista s'ha afartat de dir «con Rivera no». Quina part de la frase no entenen? Per si fos poc segons el CIS l'opció mes volguda pels espanyols es un govern de coalició PSOE/UP: 45%. Quan ja es veuen molt en fals diuen que faran alguns ministres de l'òrbita de UP sense Pablo Iglesias. No son més totxos perquè no s'entrenen. A veure, el lògic és un govern de coalició, si el Govern té 12 membres el normal és que almenys 4 siguin de UP amb una vicepresidència de Pablo Iglesias. Per cert, podrien fer Joan Tardà ministre de Defensa. Lluís Companys va ser ministre de la Marina. Si la II República hagués durat fins avui no estaríem discutint de bajanades que insulten la intel·ligència dels ciutadans que els paguem el sou. I el que m'indigna més és que algú amenaci a tornar a convocar eleccions, argumentant que el resultat que han donat els ciutadans no els agrada. I les conviccions? I la decència?