Virtut republicana

En els temps antics, quan existia allò que els clàssics anomenaven virtut, era preceptiu rebutjar ser triat per a un càrrec públic. Es demostrava així que no es tenia ambició ni afecció al poder. Cató, per exemple, es feia visitar pels delegats de la República romana, que venien a oferir-li un càrrec, mentre ell mateix guiava els bous, llaurant els seus camps. Aquell costum dels sobris romans, clau del seu sentit de la república, va passar després als bisbes cristians, i no en va sant Agustí sempre va pensar que les virtuts que es requerien per ser bon governant a l'Església visible eren les mateixes que havien demostrat els romans en el govern de la seva ciutat terrenal. La identificació d'aquest estil de governar, ja a l'Estat o a l'Església, es va veure de la forma més precisa en sant Ambròs, governador imperial de Milà i després metropolità de la seva església. Quan es va assabentar que els fidels desitjaven oferir-li el lloc de bisbe, per resistir el seu oferiment va abandonar la ciutat d'incògnit i només va acceptar el càrrec quan va ser descobert per la multitud i obligat a tornar a Milà. Així va imposar el costum de resistir els nomenaments entre els bisbes de l'Església occidental.

En aquest plantejament hi havia molt de retòrica, teatralitat i ficció. No obstant això, ningú podia saltar-se la regla. Aquella ritualitat també tenia una part de veritat. S'afirmava amb ella que, si s'arribava a exercir el poder, no era conseqüència d'una pulsió. En rebutjar almenys un cop el càrrec, es deixava ben clar que no es confonia la noble ambició d'exercir una responsabilitat pública amb la libido dominandi. En efecte, el candidat s'exposava al fet que no hi hagués una segona vegada. Així que si volia estar segur que feia un servei a la comunitat, havia d'exigir que aquesta li ho demanés insistentment. Només el judici sincer de la gent podia trencar la igualtat bàsica de tots i concedir la dignitat del càrrec.

Fa molt que ja no estem en aquests temps, per descomptat, però el sentit instintiu de la gent segueix sent el mateix. Ningú es refia massa de qui anhela càrrecs. Com més senzill sigui un ciutadà, més portarà aquesta forma de pensar gravada a foc en la seva ànima. Ningú que vulgui representar aquests estrats de població que Maquiavel anomenava popolo minuto, i que nosaltres anomenem «poble pla», podrà oblidar aquest esperit. Per contra, aquells que van exercir amb cura i encert la teatralitat d'abandonar-ho tot, com va fer en el seu dia Felipe González, i amb cert mimetisme el mateix Pedro Sánchez, aquests són recompensats amb la simpatia de la gent. Per descomptat, hi va haver càlcul i estratègia en tots dos casos, però el que la gent rebutja no és tant que es vulgui el poder, sinó que es busqui de manera cega. Deixar-ho tot com a mitjà de conquistar-lo requereix com a mínim fredor, tremp i en certa manera desinterès, capacitat de córrer riscos. La gent vol veure aquestes qualitats en els seus polítics, perquè són poc abundants en la nostra societat.

En aquest joc ha estat agafat Iglesias des de certa roda de premsa. Molt em temo que per ara és un destí. En efecte, tots els arguments estan a favor que Podem entri al Govern. Aquí tant el PP com Ciutadans són inflexibles. Els mateixos que no paren de demonitzar Iglesias imposen la necessitat que Sánchez compti amb els seus escons. Ells personalitzen el veto a Podem de certs sectors socials, però al mateix temps amb la seva actitud obliguen Sánchez al fet que depengui d'ell. La seva única aspiració és desgastar el PSOE amb la falca que governa amb l'extrema esquerra. Així justifiquen que ells governin amb l'extrema dreta, com si l'ideari de Vox fos commensurable amb el de Podem. No és així. Vox representa una involució de drets democràtics, mentre que de Podem algú podria dir que desitjava anar massa de pressa o massa lluny, però mai contra la democràcia.

Per tant, res de coartades. La qüestió, però, és objectiva. El PSOE es resisteix a oferir una imatge massa escorada a l'esquerra asseient Iglesias al Consell de Ministres. D'una manera o una altra, això seria un gabinet amb dos caps, cosa que aniria més enllà de la proporcionalitat d'escons. Però Sánchez tampoc pot trencar la regla de la democràcia. Si es recolza en els vots de Podem, ha de compartir el poder en la proporció adequada. Malgrat això, el PSOE té dret a pactar de tal manera que els danys col·laterals siguin mínims. No veig aquí un assumpte personal. Una part de la societat espanyola demonitza Iglesias, però precisament va ser ell qui va aconseguir la remuntada que va donar els 42 escons a Podem. Així que Iglesias no pot abandonar els que només confien en ell, ni Sánchez pot deixar de tenir en compte els que al seu partit i els seus votants veuen que això significaria escorar-se massa a l'esquerra. Qualsevol error en això lliuraria el proper govern a la dreta.

Aquí és on entra en joc la vella virtut republicana. La proporció adequada fa referència a polítiques i a persones. Per desgràcia, en tot aquest temps hem escoltat d'això segon i res del primer. En la tradició que té a gala la moneda «Programa, Programa, Programa», aquest no és un bon símptoma. No obstant això, quan es forma un govern de coalició, s'assumeix que cal negociar-ho tot, i que el soci minoritari no decideix res pel seu compte. Iglesias no pot acceptar que se'l demonitzi, per descomptat, però tampoc ha d'assumir que l'únic legítim és que ell s'assegui al Consell de Ministres. Amb el cap fred ha d'avaluar si no oferirà una gran victòria al seu electorat pactant polítiques progressistes i persones adequades, sense produir el dany col·lateral temut pel seu soci majoritari.

Totes les parts són conscients que Iglesias desitja el ministeri per culminar el seu relat personal. Però també per a alguna cosa més. Des del Govern serà fàcil per a Iglesias culminar els plans de transició en la direcció de Podem. Tot i això, ministres de Podem diferents d'Iglesias tard o d'hora constituiran un pol de poder que tindrà repercussió en la batalla interna. Així que hi ha poc marge. Iglesias podria negociar no entrar al Consell i, com a compensació, augmentar el nombre de càrrecs de la seva formació a Moncloa. El problema és que, per a això, hauria de disposar de banqueta suficient. Però quan ha hagut de substituir Echenique ha recorregut a Alberto Rodríguez. Això dona una idea de la manca de complexitat interna del Podem actual i de la dificultat de substituir Iglesias per algú que no només tingui bona imatge, sinó que en tingui alguna de pròpia.

Ben mirat, la situació té una mica de tràgica. D'una banda, el PSOE no té dret a negar l'entrada de Podem en el Govern. Per l'altra, ningú resisteix l'erosió de ser l'heroi de la seva pròpia causa. Lluitar per una posició personal és la millor manera de perdre. Iglesias tindria encara un futur si no jugués a l'«ara, o mai» i si mostrés la flexibilitat suficient com per imaginar més d'un final a la seva carrera. Aquesta lògica no és pròpia d'un polític professional. Si, en lloc d'això, es comprometés públicament amb un programa i amb persones que no afectin la batalla interna de Podem, faria una pedagogia republicana profunda i veraç, callaria mil boques i mostraria una talla que ningú podria oblidar. Milloraria la política espanyola i asseguraria que Podem sigui útil al país. No crec que la societat espanyola estigui preparada per a una altra cosa. Tot depèn d'assumir que una història política rellevant no necessita acabar en un Ministeri. Provisionalment.