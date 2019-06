En el programa setmanal de TV3 la setmana passada es va portar de convidat el president de Societat Civil Catalana, Josep Ramon Bosch. Un personatge d'ultradreta acusat d'haver publicat a internet propaganda feixista i, també, d'haver fet homenatges als nazis, a banda d'haver amenaçat polítics i periodistes; activitats denunciades pel periodista Jordi Borràs. FAQS ha estat al centre de diferents polèmiques des que va començar a emetre's. En aquest cas, la indignació per l'entrevista de Cristina Puig a un personatge tan infecte ha vingut de l'audiència i del món del periodisme democràtic. La controvèrsia s'endinsa en els possibles límits que alguns creuen que ha de tenir la llibertat d'expressió en una cadena pública. S'ha acusat el programa d'haver ajudat a blanquejar la imatge de l'entitat d'ultradreta, que ara s'intenta presentar com un moviment moderat. La llibertat de triar els convidats de l'equip del programa no pot estar condicionada. Tota entrevista política implica fer propaganda de la ideologia de l'entrevistat? Una bona manera de saber com pensa la ultradreta és donant-li corda perquè es pengi tota sola. És clar que això comporta un perill: humanitzar el monstre. La indignació despertada respecte del personatge, si més no, ha provocat que el públic del programa s'assabentés de les seves obscures maniobres en contra dels republicans. És evident que s'entrevista una persona que, sí pogués, tancaria la televisió en la qual l'han convidat. Paradoxal. D'entrada, qualsevol televisió, privada o pública, ha de poder entrevistar a tothom. Costa saber quina és la decisió més encertada, sobretot, en una època de repressió judicial i policial.