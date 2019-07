La suposada millora de la carretera dels Àngels (GIV-6703)

manel caparrós ramos girona

nEls responsables d'aquesta suposada millora demostren ser uns totals ignorants de les carreteres del nostre entorn, ja que són freqüentades per milers de ciclistes de tot Europa i també d'equips professionals d'arreu del món, i la immensa majoria coincidim en el fet que el tipus d'asfaltatge que s'ha fet i s'està portant a terme en diferents indrets de les nostres comarques són un autèntic nyap. Per tant, només es pot entendre per l'estalvi de diners que això suposa i, de rebot, butxaques més plenes per a uns quants.

Aquest tipus d'asfaltatge sol deixar quantitat de grava a les voreres amb el consegüent perill de patinades, i el terra és bastant irregular, amb trams de petites ondulacions, la qual cosa fa que, baixant, les bicicletes siguin molt inestables, amb un risc elevat de caigudes. Davant d'aquest fet som molts els que busquem altres rutes alternatives on malauradament hi ha més trànsit de cotxes i, evidentment, més perill per al ciclista.

Davant d'aquestes actuacions pensem que els màxims responsables d'aquestes suposades millores a les carreteres del nostre entorn no són aptes per continuar assumint aquestes responsabilitats.



Nordic Walking Girona

ENRIC GUARDIOLA PIJAUME BESALÚ

El passat cap de setmana, a la casa Santa Elena de Solius, en un entorn asserenat i captivador, es va realitzar, per part de Nordic Walking Girona, un curs d'instructors de nivell 1 de marxa nòrdica. Personalment us haig de dir que el meu nivell era d'iniciació i la meva experiència era poca. El dissabte a les 9 hores l'encetaven i, a mesura que creixia, observava com en aquell raconet del Baix Empordà hi creixia un aire de benanança i confort gratificant. Les persones assistents, de professionalitats i edats diferents i variades, configuraven, amb el guiatge de la Cristina i de la Lourdes, un ambient que recompensava. Aquell paratge callat i de pau suau, que de ben segur ho va afavorir, hi apareixia, a poc a poc, una xarxa d'opinions, parers, criteris que plegades enriquien, com aquell que no vol la cosa, la formació que s'hi impartia.

Per a mi va ser un model de com s'han de fer les coses, com hem de créixer personalment i socialment. Els individus que ens hi aplegàvem vam aglutinar, vam compartir, vam contrastar, vam opinar, vam pensar, vam escoltar i també vam riure per, plegats, aportar el millor de cadascú per enriquir-nos col·lectivament.

Aquest fet, d'aparença senzilla i simple, al meu entendre, és o seria el que pertocaria fer en molts aspectes que configuren el nostre model de societat. Pertoca prendre el millor de cadascú, aquell bocí nostre, únic i que si el sabem compartir amb la gent que ens envolta, de ben segur contribuirem a pujar un poble ferm, estable i solidari. Us ho asseguro!

Només em queda, de nou, donar les gràcies a tothom que ho va fer possible i, de manera especial, a les instructores. No vull deixar d'animar-vos a fer un tastet d'aquesta pràctica de caminar amb bastons. T'ho asseguro també! T'hi animes?



La indiferència

de l'Ajuntament

de Girona

DANI LAGARES JIMÉNEZ en nom de la Comunitat de veïns del carrer Remences, 9 de Girona

Als baixos d'un edifici d'habitatges del c/ Remences hi ha un local on es fan festes nocturnes i diürnes que pertorben el descans de veïns de l'edifici.

Aquest local és propietat del Bisbat i arrendat a un tercer, el negoci té atorgada una llicència d'activitats per a reunions d'empresa i trobades familiars, es va habilitar per a aquest tipus d'esdeveniments, però l'aïllament és insuficient perquè, en realitat, el que es duu a terme són tot tipus de festes. Els veïns afectats pel negoci sentim amb tota claredat en els nostres habitatges els crits, els cants, la música i els cops sobre les taules que fan els llogaters del local fins passades la 1 de la matinada.

Hem advertit moltes vegades els tècnics de l'Ajuntament de Girona, i hem registrat nombroses denúncies acompanyades d'actes de la Policia Municipal, les quals certifiquen les nostres queixes nocturnes.

Després d'un any d'insistir, el dijous 16 de maig els tècnics del consistori ens comuniquen que l'endemà vindran a les 12 del migdia a fer una prova d'acústica als nostres habitatges. Evidentment, en aquell moment no hi havia activitat en el local, ni les 40 o 50 persones que s'hi apleguen les nits de festa. Per tant, ni música ni crits ni cants. És absurd efectuar una mesura acústica al migdia si les denúncies són per molèsties a les nits.

Les polítiques de l'Ajuntament de Girona consisteixen a beneficiar els locals d'oci per sobre del descans dels ciutadans?



Malbaratament d'aigua

Lola Arpa Vilallonga Peratallada

Visc a l'Empordà i em poso les mans al cap quan veig la quantitat de metres cúbics d'aigua que es gasten per regar els camps de blat de moro.

Som conscients que d'aquí a pocs anys, amb el canvi climàtic, els pous s'aniran assecant i no tindrem aigua ni per beure?