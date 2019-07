Un Museu del Turisme internacionalitzat

Sense pressa i sense pausa, quatre professionals del sector de diverses zones d'Espanya que comparteixen passió per la història del turisme – Alberto Bosque Coello, que és el coordinador; Rafael Guzmán Villarreal, Javier Mateos de Porras Gómez i Raúl García Cuesta– han aconseguit contagiar més de setanta persones afins al sector –entre les quals ens trobem uns pocs catalans– la seva il·lusió i dedicació altruista a disposar d'un Museu del Turisme que combina internet i els espais físics. I que ja s'ha tornat internacional amb presència ara per ara a dues ciutats d'Itàlia gràcies a una empresa hotelera, i properament a l'Argentina. En aquest projecte, que creix de manera continuada, a més de persones augmenten també les institucions i les empreses que donen suport al Museu amb diferents tipus d'ajudes, col·laboracions i donacions.

D'entrada sorprèn, fins a cert punt, que no és un museu a l'ús, sinó el resultat d'una iniciativa imaginativa i innovadora que, com ja he dit, combina la realitat física i descentralitzada amb l'ús del ciberespai a través de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació. L'origen d'aquest singular Museu del Turisme va sorgir fa un parell d'anys, el 2017, amb la posada en marxa d'una Plataforma d'Homenatge a Benigno de la Vega-Inclán ( https://www.facebook.com/pg/homenajealpionerodelturismo/events), plataforma evocadora de la figura d'aquell precursor, considerat el primer governant que a Espanya es va ocupar d'atreure els llavors denominats «forasters».

Escriptor, periodista, promotor, arquitecte, restaurador, mecenes, historiador i diplomàtic, el polifacètic De la Vega-Inclán va dirigir la Comissaria Règia del Turisme i de la Cultura Artística entre 1911 i 1928. Va perseverar en la promoció internacional d'Espanya com a destinació, i va intervenir també en la concepció de l'empresa pública estatal Paradores de Turismo i en la posada en marxa de la Casa de Cervantes de Valladolid, la Casa del Greco a Toledo i el Museu Romàntic a Madrid.

El Museu es pot trobar virtualment en Internet ( https://themuseumoftourism.-org) i també en diferents llocs, car compta amb vitrines físiques –sales, en la seva terminologia– de les quals ja n'hi ha quinze. Les més recents són les inaugurades a l'hotel Palace, de Madrid, i a l'hotel Selu, de Còrdova, els dies 19 i 20 de juny. Cada vitrina o sala, numerada, està ubicada en llocs de pas de turistes –hotels, sobretot, una oficina de turisme, una agència de viatges, un museu convencional i un gastrobar– i d'estudiants de turisme en una biblioteca universitària.

És un projecte descentralitzat: a dia d'avui hi ha ja sales a Valladolid, Gijón, Florència, Sevilla, Granada, Salamanca, Madrid, Roma, Lleó, Ponferrada, Saragossa i Còrdova. Algunes es troben en hotels icònics com el Palace madrileny ja citat, l'Alhambra Palace de Granada i els italians Grand Hotel Palatino a Roma i Grand Hotel Mediterraneo a Florència.

En les vitrines s'exposen objectes de tota mena relacionats amb el turisme en la seva evolució històrica: guies de viatge, fotos, postals, fullets, pòsters, souvenirs, llibres i revistes. Cedits o donats, la majoria es poden considerar rescatats del passat, i faciliten la seva contemplació pels qui passen davant elles. Cadascuna de les vitrines té continguts relacionats amb la història del turisme a la ciutat on es troben acollides, però no només això. La primera, com sembla obvi dedicada a Benigno de la Vega-Inclán, inclou també material de promoció turística d'Espanya en general, d'història del turisme a Valladolid i guies de viatge variades; en una de les sales de Madrid hi ha objectes relacionats amb temes ferroviaris; a Lleó es pot veure la seva vinculació amb Antoni Gaudí; en una altra de les de Valladolid pengen de les parets un bon grapat de cartells de promoció turística d'Espanya del segle XX; i a Ponferrada, per no allargar la llista, es fa èmfasi en el camí de Sant Jaume i en el turisme a la comarca del Bierzo.

A casa nostra és d'esperar que aviat tindrem algunes vitrines. Ja hem començat a fer gestions, per tal que empreses del sector, principalment hotels i alguna escola de Turisme, considerin adient oferir un espai i una vitrina, de cadascuna de les quals hi haurà un responsable voluntari de continguts, no necessàriament del seu personal perquè entre els col·laboradors actuals del museu n'hi ha de disposats a fer-se'n càrrec. I alguns professionals que ja hem proporcionat continguts digitals cedirem els nostres objectes per tal que puguin ser contemplats per moltes persones.