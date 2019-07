Els drets de les persones amb discapacitat

Ja fa temps que els responsables de diferents entitats gironines dedicades a l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual expressen la situació crítica que travessen: la manca de recursos que denuncien de manera continuada es va veure agreujada fa uns anys per les retallades en polítiques socials, i en els últims temps la puja del salari mínim (una decisió que no qüestionen, al contrari) els ha acabat de complicar la vida perquè ha incrementat les seves despeses sense que en paral·lel s'incrementessin els ingressos. Aquesta setmana, representants d'una desena d'aquestes entitats, totes molt solvents i amb una trajectòria reconeguda (dues d'elles, Aspronis i Altem, rebien recentment la Creu de Sant Jordi de la Generalitat) han fet un pas endavant i han constituït una associació, Iura, que no només servirà per continuar reclamant aquests diners que mai no són suficients, sinó que aspira a més coses. Així, els objectius que van exposar en la seva presentació són la defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual a Girona, la lluita contra la mercantilització dels serveis d'atenció, i, és clar, la reivindicació del finançament adequat per poder salvar els centres especials de treball. Uns centres que, d'altra banda, resulten determinants per a les entitats que en disposen, perquè al marge dels recursos que els proporcionen suposen un element bàsic en la tasca per la socialització de les persones que hi estan empleades.

L'entitat neix amb voluntat de convertir-se en interlocutor directe amb l'administració: aporta un bagatge més que notable (algunes de les entitats van ser creades fa cinquanta anys per famílies de gironins amb discapacitat intel·lectual), un profund coneixement del sector, capacitat d'autocrítica (admeten que hi ha coses en les quals han fallat) i una clara voluntat de treballar per la inclusió social. És per això que alerten dels riscos que comporta el «canvi de model» que, al seu parer, s'està produint a Catalunya: «Ara ja hi tenen entrada operadors mercantils que intenten fer negoci amb la discapacitat», han assegurat, i consideren que aquest fet suposa «un perill molt gran per a la qualitat dels serveis».

La qualitat dels serveis és precisament la principal preocupació de l'associació Iura i de les entitats que la integren, i hauria de ser-ho també de l'administració, en un tema especialment sensible en el qual faria bé d'escoltar un interlocutor tan responsable com aquest, que davant de la incertesa del moment ha preferit organitzar-se per actuar i no refugiar-se només en la queixa.