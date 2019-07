Es deté la capitana del Sea Wath 3, Carola Rackete per no haver complert les ordres d'Itàlia. Se l'acusa d'infraccions terribles. Representa que si l'acusació va endavant se la pot acusar de terrorista contra l'Estat italià. En aquest territori, l'Estat espanyol és innovador: qui no segueix l'ordre establert és un presumpte delinqüent. Qui salva vides al mar és un malfactor. Europa ha decidit que no en vol saber res, dels africans. Ha determinat que prefereix que s'afoguin abans de preocupar-se'n. No són gent fins que no estan a dalt d'un vaixell. Després, els trien i se'ls reparteixen. Miserable qüestió. Quan actuen els pocs vaixells que salven vides al Mediterrani se'ls persegueix. Itàlia al davant. És una qüestió colonialista: els africans són bona gent quan estan morts. L'èxode de gent cap a Europa ha tingut, en l'època moderna, moltes variables. Qui vol Europa? Milers d'albanokosovars? Són mala gent tot i no ser negres? I l'èxode dels de l'Amèrica anomenada «llatina»? Qui accepta al seu país a qui fuig de la guerra? Es paga els turcs –rebost de la ignomínia– i mai més no se'n sap res dels fugitius. Qui explica per què s'ha bombardejat les ciutats sirianes? És la llei. Des d'un país del primer món com és l'Estat espanyol, l'extrema dreta i el feixisme lliberal treballa per acotar i anul·lar els drets humans. Empudeguen la gent en contra dels catalans d'una manera directa i efectiva. L'enemic som­ ­nosaltres i no els «moros». Des d'aquesta mirada, els catalans, només per ser-ho som perillosos. Enllà dels emigrants marroquins o sud-americans, per la dreta, la del PP, Cs i Vox, els catalans, pel fet de ser-ho, som protodelinqüents sense haver estat en cap pastera.