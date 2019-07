Ha dit alguna veritat Puigdemont?

S atribueix a Abraham Lincoln la següent frase: «És possible enganyar uns quants tot el temps. És possible enganyar tothom un temps. Però no és possible enganyar tothom tot el temps». Lincoln, que va morir el 1865, no sabia que, un segle i mig després, un racó del món anomenat Catalunya generaria un polític que el desmentiria. Carles Puigdemont és capaç d'enganyar els seus tot el temps. Si va a Estrasburg, jugada mestra. Si es queda a l'altra riba del riu per temor a ser detingut, també. Per als seus seguidors, que són molts, tot el que faci està bé. Què dic jo, més que bé. Que menteix permanentment, fantàstic. Va afirmar que el 2 de juliol es veia assegut a l'Eurocambra: «Hi entrarem, com vam dir, al Parlament europeu. Els mirarem els ulls. Els direm bon dia. Som els de l'1-O i hem guanyat les eleccions a Catalunya». Molt abans, també havia dit que tornaria a Catalunya per ser investit president de la Generalitat, més tard que, si sortia elegit eurodiputat, aniria a Madrid a recollir l'acta. El seu advocat, Gonzalo Boye, també va assegurar que «Puigdemont i Comín seran el dia 2 al Parlament europeu. No revelarem l'estratègia, entre altres coses perquè seria molt avor­rit». Tot fals, però els seus seguidors aplaudeixen amb les orelles. Ni les constants falsedats de Donald Trump gaudeixen de tant de predicament.

De fet, cal preguntar-se si Puigdemont ha dit alguna veritat en la seva vida. Va assegurar que a Catalunya se celebraria un referèndum vinculant, que estaven preparades les estructures d'Estat, que en 18 mesos seríem independents, que farien una DUI, que no marxaria cap empresa, que el dia 30 d'octubre tots els consellers estarien als seus despatxos, que nombrosos països reconeixerien Catalunya com a estat independent. I aquesta setmana ha caigut una de les últimes mentides, la que assegurava que podia circular per tot Europa. A França encara no hi ha posat els peus. Ni els hi posarà. Cal admetre que té un mèrit enorme enganyar permanentment a la vista de tothom i que no t'ho retreguin. I sense ser cap eminència.