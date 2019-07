Podrien estar governant, però van preferir anar a l'oposició i acabaran essent la crossa necessària de Marta Madrenas. Tant Guanyem -la CUP en el llenguatge del carrer- com ERC auguraven un gran canvi social i polític després de les eleccions del 26 de maig a Girona. Durant tota la precampanya van advertir que si et quedaves a casa governaria Madrenas amb el PSC: la sociovergència. I aventuraven que el pacte ja estava fet. Els de Gua­nyem i els d'ERC eren la garantia per fer fora Madrenas, volien fer creure.

Els fets s'entesten a demostrar el contrari: el PSC els ha estès la mà des del primer dia per governar Girona sense JxCat ni Madrenas. Tant la CUP com ERC es van negar a crear un govern de progrés i després han permès que Junts per Catalunya es mantingui a l'alcaldia.

Ara, a més, facilitaran que aquells a qui no volen veure estiguin dirigint el govern. Tiraran endavant un cartipàs amb un bon nombre d'assessors, càrrecs de confiança del govern. Diuen que no volen Eduard Berloso d'assessor, però el sentit del seu vot, l'abstenció, farà possible que ho sigui almenys durant 20 mesos

Guanyem i ERC s'anuncien com les forces del canvi a Girona, però fan el possible perquè tot quedi sempre igual com està.