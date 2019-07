Una nova prova

de civisme

Lluís Torner i Callicó Girona

El dimarts passat, quan a Estrasburg estava prevista la constitució del Parlament Europeu, un gran nombre de gent, vinguda d'arreu de Catalunya i d'altres llocs, varen aplegar-s'hi amb l'objectiu de manifestar el seu disgust enfront del veto a la incorporació dels tres líders independentistes catalans, els dos exiliats i el que està empresonat. Els manifestants van estar ­aguantant, estoicament, un bon nombre d'hores, sota un sol de justícia. Tot va transcórrer d'una manera totalment pacífica, on el silenci dels manifestants solament es va veure trencat pels corresponents parlaments, referents a la incomprensió de vetar la incorporació d'unes persones que varen ser elegides, per un munt de votants, que avui veiem frustrats els resultats de les urnes.

La gent congregada, de manera cívica i pacífica, varen anar executar cants i eslògans propis del motiu de la manifestació. Fins i tot va haver-hi un moment que es va demanar un minut de silenci, i diu que no es va sentir ni el vol d'una mosca.

Tant del motiu de la manifestació com del comportament del nombrós grup de gent se'n varen fer ressò agències d'àmbit mundial. Cap d'aquestes va dir que hagués estat un fracàs, ben al contrari d'algunes de nacionals.

Serveixi o no per remoure consciències, el temps ho dirà; mentrestant, fins els que no vàrem poder-hi anar estem satisfets de l'exemple ofert. És el nostre parer.



Multes als pidolaires?

Joaquima Tomàs i Serra Girona

A finals del mes de juny l'Ajuntament de Girona va donar a conèixer una dada segons la qual la corporació municipal, en compliment de les ordenances municipals, havia imposat durant el 2018 58 multes a pidolaries, cosa que suposa un increment d'un 132% respecte a l'any anterior.

En saber aquesta notícia, em vaig esgarrifar. Un col·lectiu marginal, pobre i malalt fa lletja la ciutat de les flors, Temporada Alta, dels festivals, de les fires de tota classe, d'un Barri Vell ple de turistes tot l'any?

La solució és multar-los? Quantes multes han cobrat? L'ordenança municipal és justa? Davant una situació d'aquestes característiques, l'Ajuntament no hauria de buscar solucions més humanitàries?

Girona sempre ha estat una ciutat acollidora per a tothom, vingués d'on vingués, i ara no farem història, perquè aquest no és l'objecte de la carta.

En lloc de multes, l'Ajuntament no hauria de pensar més aviat en educadors de carrer, a valorar la situació de cada cas d'una forma individualitzada i després donar als serveis socials tots els mitjans necessaris per tal que poguessin atendre les diferents patologies?

Això demana pressupost, però l'Ajuntament ja té recursos si vol per afrontar aquesta situació. A més, les persones i en especial, repeteixo, les que són pobres i marginals, haurien de ser un dels eixos bàsics de l'Ajuntament. Algunes ciutats europees ja ho han fet.

Alguns d'aquests pidolaires cobren el PIRMI o la Renda Mínima d'Inserció, però ells, igual que nosaltres,també tenen dret a prendre un cafè o un cafè amb llet. Les persones que creiem això continuarem donant-los euros.