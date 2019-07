Un llibre necessari

Si haguéssim d'explicar la importància que té la llengua catalana per als territoris que la parlen, diríem que és l'expressió de l'ànima del nostre poble, una mina de sentiments, una concepció del món i, per tant, un patrimoni de la humanitat... El que ens dona continuïtat entre els avantpassats i les futures generacions. Un element transversal que ens dona singularitat i ens cohesiona com a societat, una porta oberta a tothom, un vehicle d'inclusió. La manera més senzilla i natural que, sense haver de renunciar a llurs orígens, tenen les persones nouvingudes per integrar-se a casa nostra.

Una llengua per poder viure amb normalitat necessita elements que l'emparin, però també que els seus parlants la cultivin, la cuidin, la donin a conèixer... i l'estimin. Per aquest motiu és molt important que hi hagi referents que transmetin rigor i, alhora, passió. Referents que siguin coneguts per a totes les generacions.

En aquest sentit, hem de fer esment d'una bona notícia. Fa pocs mesos va sortir el llibre Pompeu Fabra. Vida i obra en imatges (Editorial Base), que ressegueix la vida i l'obra de Fabra amb textos adients, clars, divulgatius i llegidors. I amb fotografies (algunes de ben conegudes; d'altres, poc o gens) que il·lustren magníficament les diferents etapes de l'existència del Mestre. L'obra compta amb cinc capítols: «La vida»; «Un lingüista genial i proactiu»; «L'obra»; «Biografies i retrats»; «El país honora Fabra».

Els autors són Jordi Manent i David Paloma, dos lingüistes que, malgrat la seva joventut, porten molts anys seguint les «petjades» fabrianes. En la introducció del volum expliquen el següent: «En una conversa entre els dos autors que signem aquest llibre (...) vam constatar que mancava un àlbum Pompeu Fabra. I tot seguit vam decidir que calia elaborar-lo en l'escaiença de l'Any Fabra 2018. La idea era tan bàsica com atractiva: buscar el màxim nombre de fotografies en què sortís el gran filòleg de la llengua catalana». La collita ha estat abundant i n'ha sortit un àlbum d'una excel·lent qualitat, que visualitza les diferents facetes, que foren moltes, del Mestre.

Manent i Paloma han fet una tasca ingent, per tot el que han recollit, pel que l'obra aporta i perquè transmet molts arguments per ajudar-nos a prendre consciència que, respecte al futur de la llengua, la principal responsabilitat és, sobretot, nostra. Els joves i els nouvinguts se la faran seva si nosaltres hi creiem i la valorem com cal.