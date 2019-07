L'onada nostàlgica pels 80 ha estat massiva i transversal, i ha afectat fins i tot a persones que no van néixer durant aquella dècada o no tenien prou ús de raó mentre la vivien. Ho ha esquitxat tot: la percepció de discs i pel·lícules, la televisió, la roba, el seu context social i polític. Ha convertit l'era Reagan en una hipèrbole iconogràfica, la Guerra Freda en un relat d'espies de sobretaula. Fins i tot aquelles coses que s'han encertat a evocar amb rigor i consciència dramàtica, com la tragèdia de Txernòbil, han degenerat en imatges absolutament desarmants de persones fent-s'hi fotos o compartint la visita a les xarxes amb frases pròpies de Coelho. L'estadi lògic semblava cedir el pas a la dècada posterior, els 90. Aparentava una certa imminència, es respirava a l'ambient, perquè a partir que passen vint anys d'una cosa ja comença a palpar-se aquella inquietud general per venerar-la. Però no. Els 90 no acaben de quallar, no acaben de tornar. Sí, hi ha alguna reivindicació musical, alguna efemèride de pel·lícula que hi apunta, però la revifada no s'instal·la a l'imaginari col·lectiu, no cristal·litza en un fervor basat en la reivindicació de les seves icones. El motiu? Depèn, com sempre, de la intransferible perspectiva íntima, però segurament es pot deure al fet que es presten a poques nostàlgies. Diguem-ho clar: van ser tirant a terribles. Música a banda, que és l'àmbit on més mites es van forjar respecte a la dècada anterior, tots els productes susceptibles de mitificar-se formen part dels 90 però no se'ls considera representatius dels seus trets d'identitat. M'explico: Friends, per citar un exemple televisiu de transmissió generacional, no és identificada amb aquella dècada, sinó amb un gènere i amb unes relacions afectives que transcendeixen el marc temporal. El mateix val per a altres sèries com Expediente X o Los Simpson. En pel·lícules, més del mateix, ja que Seven, Jurassic Park o Pulp Fiction són clàssics moderns, però no tenen res que les relacioni emocionalment amb el seu context temporal en termes de narrativa o estètica. Els 80 han sobreviscut als seus propis residus culturals, que en té i molts, però els dels 90 generen escassa militància. Perquè, a veure, poden arribar a tenir gràcia si es veuen des d'un punt de vista molt trash o amb ajuda de l'alcohol, però coses com Salvados por la campana, Los vigilantes de la playa, Cosas de casa, la saga Mira quién habla, Batman y Robin o Spice World no ajuden a enaltir els ressons del passat. Més aviat al contrari: semblen una crida a la desmemòria com a mètode de supervivència.