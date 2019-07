Llenguaferits, Cs, mentides i Puigdemont

Ricard Vicens i Matas Girona

Mirant per TV3 el 30 minuts sobre el futur de la llengua catalana titulat Llenguaferits, em va venir al cap tota la campanya de Cs contra el català a l'escola i les mentides que han anat repetint sobre aquest i altres temes.

Diumenge vaig poder llegir en aquest diari com s'acusava Puigdemont de mentider perquè va dir que entraria al Parlament Europeu i encara no ho ha fet. No ho ha fet perquè fins ara no l'han deixat, no se'l pot acusar de mentir en aquest cas. ­Puigdemont, Junqueras i ­Comín, 1.700.000 vots que de moment no tenen representació, un frau democràtic si acaba així.

Si, per exemple, el Parlament català deixés fora els diputats de Cs per mentiders, traient-se una llei de la màniga, al DdG seria portada una setmana. Tres eurodiputats es queden a fora i al DdG li sembla la mar de bé, estem ben arreglats.



Crítica a un mal educat

Joan Juncà i Figarola Roses

Fa pocs dies vaig enviar un escrit sobre el senyor Salvador Sostres i el van publicar. Moltes gràcies!

Ara en voldria enviar un altre respecte al senyor Albert Soler. Naturalment, les opinions d'aquests dos senyors no són les meves, però respecto les dels altres. Això és la llibertat i la democràcia! Sento un gran respecte pel seu diari perquè publica diferents opinions que ens poden agradar o no.

Però un dels últims escrits d'aquest senyor, respecte al nostre president Puigdemont era fastigós.

Per criticar i no estar d'acord amb ell, calia repetir tantes vegades la paraula caganer?

Permetem que tothom doni la seva opinió, però no seria correcte que les paraules que fan servir aquests dos senyors tinguessin un mínim d'educació?

Tots dos es tenen com uns grans periodistes, però mentre facin servir aquestes paraules no puc tenir cap respecte.

Soc un jubilat de 78 anys i, encara que fos amb el franquisme, hi havia paraules que no es publicaven.

Només demano que tinguem un mínim d'educació amb les expressions que fem servir. Opinem, però amb un mínim de categoria!

Aquests dos senyors, evidentment, no tenen ni idea d'això.

La seva forma d'escriure, tant si estic d'acord com no, la trobo repugnant.

Visca la llibertat d'expressió però ser ben educats no és tan difícil.



SOS línies

R11 i RG1

Josep M. Loste Romero Portbou

El passat dia de Sant Pere, el 29 de juny de 2019, va ser una jornada negra en l'R11 i l'RG1 entre Portbou i Barcelona. Trens suprimits, manca total d'informació, manca de personal de Renfe i Adif a l'estació de Portbou i, especialment, manca de maquinistes perquè es donen de baixa i no posen personal nou. El tren convencional a Catalunya el 2019 és un desastre en majúscules. No ho podem tolerar, ja que es tracta d'un pilar vital de l'estat del benestar.

Dilluns 1 de juliol. Comença un mes que es preveu molt complicat per les calorades i el turisme. El canvi climàtic ens està matant. Però, atenció, el tren convencional torna a fallar. El tren de la línia R11 que ha de sortir de Portbou a les 6.57 hores no arrenca. Al final surt amb 30 minuts de retard. Els problemes amb el material mòbil són estructurals. Els trens tenen més de 30 anys i no hi ha manteniment .

Cada dia més tercermundisme al tren convencional de la línia R11 i RG1. No hi ha maquinistes i a la vegada el trens s'aturen. El material mòbil és inservible. Què passa Sr. Macias? Què passa amb el tren convencional de les línies R11 i RG1? Senyors i senyores del Govern espanyol i de la Generalitat, ja n'hi ha prou d'aquest color.