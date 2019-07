Els múltiples vetos i una preocupant falta de cultura del diàleg tenen cada vegada més institucions paralitzades. La investidura de Pedro Sánchez segueix en l'aire tres mesos després de les eleccions davant l'oposició rotunda de Ciutadans a facilitar-la, la manca d'acord del PSOE amb Podem i la negativa de Sánchez a entendre's amb els partits independentistes; la triple dreta no es posa d'acord per governar a la Comunitat de Madrid i, a Catalunya, la manca d'entesa entre JxCat i ERC té paralitzat des de fa mesos el govern català, situació que encara s'ha vist més agreujada amb l'espectacle de la Diputació de Barcelona (que, dit sigui de passada, no em sorprèn, ja que JxCat i ERC s'han dedicat a fer-se prèviament la punyeta en nombrosos pobles i consells comarcals).

Però en un moment en què la política està plena d'incerteses, una cosa sí que sembla clara: que l'era de les majories absolutes s'ha acabat i que cada vegada és i serà més necessari arribar a pactes per poder governar les institucions. Per tant, ja no es tracta que els polítics tinguin més o menys voluntat de diàleg, sinó que els acords es converteixen en imprescindibles si es vol tirar endavant un país. Si no, el bloqueig polític s'acaba convertint en bloqueig polític i social.