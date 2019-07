No és votar, i votar, i votar i...

Recordem què és acordar? Anem cap a cinc anys amb aquesta assignatura pendent i possibilitats de repetir al setembre. Cap partit aconsegueix majoria per governar i els blocs bloquegen i es bloquegen. Estem arribant al límit on s'haurien d'albirar pactes. És normal que en la campanya no es parli d'acords, que és una paraula per a després dels resultats, però és estrany que des de la precampanya es faci una oferta basada en negar-se a pactar. Sense possibilitats de governar, el programa de govern de Ciutadans va ser que no deixaria governar el PSOE, el partit amb més possibilitats.

Ciutadans ha interioritzat tant el seu paper antigovernamental que no té ningú que jugui el paper governamental, el del candidat a president del govern. Albert Rivera es comporta amb els modals bordes d'un vicepresident, com un Alfonso Guerra, un Pepe Blanco, una Carmen Calvo. Inés Arrimadas també. Heus aquí una parella de polis dolents, per evitar els rols de gènere. Però això no eximeix el PSOE i la resta de l'espectre, inclòs Vox, d'arribar a acords.

En un ambient tan polaritzat i maniqueu és normal que un acord s'identifiqui amb un pacte amb el diable, que s'emporta l'essència de tot a canvi d'alguna cosa perible. En la normalitat, els pactes s'aconsegueixen després d'una negociació per la qual s'aconsegueix una cosa que té un altre a canvi d'alguna cosa que té un, cosa a la qual dones valor al canvi d'alguna cosa equivalent per a un altre. Una cosa, no tot.

La democràcia es basa en el vot, però es construeix en la negociació. No és votar i votar fins que el resultat doni un guanyador inqüestionable per majoria absoluta. Votar és la força de la democràcia en general, però tornar a votar demostraria la debilitat de la nostra, en concret.